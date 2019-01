Královéhradecko - Nový dopravní systém v kraji přinese od září více spojů menšími autobusy.

Ilustrační foto. | Foto: ČSAD Semily a. s.

Dvacetimilionovou úsporu by mohla kraji přinést optimalizace dopravy. Při menších výdajích by přitom mělo cestujícím sloužit více autobusových spojů. Společnost Oredo, krajský koordinátor dopravy, připravuje zlepšení na Novoměstsku, Dobrušsku, Jaroměřsku, Novobydžovsku, Jičínsku, v Krkonoších a v Podkrkonoší.

Tato území doposud obsluhuje 179 autobusů. Po zavedení nového způsobu jich bude třeba o 36 méně.„Děti se díky tomu snadněji dostanou do škol, lidé do práce, k lékaři či za nákupy,“ sdělil mluvčí kraje Jiří Hošna.

Příznivou „nepřímou úměru“ mezi najetými kilometry a vynaloženými penězi zajistí zavedení malých vozidel. Mají nižší provozní náklady a lze je častěji „otočit“. „Královéhradecký kraj by mohl v příštích letech ušetřit každým rokem kolem 20,5 milionu korun. Znamenalo by to úlevu pro rozpočet. Výdaje na dopravní obslužnost jej značně zatěžují,“ řekl hejtman kraje Lubomír Franc.

Pro letošní rok se v rozpočtu kraje na dopravu cestujících počítá s částkou přesahující 570 milionů korun. Dotace na autobusové spoje, které najezdí za rok skoro patnáct milionů kilometrů, z toho ukusují asi 243 milionů korun.

„Zmenšené množství bude maximálně využito a najezdí víc kilometrů. Upravený systém spojů by mohli v těchto oblastech dopravci spustit od letošního září,“ říká jednatel Oredo Vladimír Záleský.

Změny v jízdních řádech by měly zajistit dojíždění i do „zapadlých“ koutů kraje, a to i o víkendu. „Lidé budou mít k dispozici vždy alespoň tři páry spojů,“ ujišťuje Vladimír Záleský.

Zamýšlený systém se již osvědčil na Broumovsku, Náchodsku, Rychnovsku a Červenokostelecku. Více spojů menšími vozy znamenalo razantní nárůst cestujících, a tím větší tržby dopravcům. „Například na Broumovsku před optimalizací tržby činily přes tři miliony korun při zhruba 300 tisících najetých kilometrů. Po úpravách se počet najetých kilometrů zvýšil na asi 540 tisíc a tržby přesahovaly 4,5 milionu korun, tedy o více než 40 procent více,“ uvádí Jiří Hošna.