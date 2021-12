Trautenberk, Kolbenka, Rennerovka. Tak se jmenují nové sjezdovky s vleky, které přinesou převratnou novinku při lyžování v Malé Úpě. Pokud vydrží aktuální velmi příznivé sněhové podmínky, lyžaři si je poprvé vyzkouší před Vánocemi.

Skiareál v Malé Úpě zasněžuje novou sjezdovku Trautenberk za pivovarem, kde začíná propojení lyžařských areálů. | Foto: Jan Bartoš

Trautenberk se jmenuje podle tamního pivovaru, Kolbenka dostala jméno podle Kolbenova potoka, který teče podél sjezdovky, u Rennerovky pramení Rennerův potok. Skiareál jimi navzájem propojil dvě střediska v horské obci na česko-polských hranicích, která jsou od sebe vzdálená zhruba 2,5 kilometru. Do propojení areálů Pomezky a U Kostela investoval desítky milionů korun. "Je to neuvěřitelné, ale i s papírováním jsme strávili projektem deset let," poznamenal ředitel Skiareálu Malá Úpa (SKiMU) Martin Buček.