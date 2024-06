Do Krkonoš se po 100 letech vrací ohrožený druh motýla jasoně červenookého

ČTK

Ochránci přírody dnes v Krkonoších vypustili do volné přírody přes 50 jedinců kriticky ohroženého druhu motýla jasoně červenookého. Je to o rok později, než předpokládali. ČTK to řekl David Číp z Mezinárodní ochranářské skupiny JARO. Vypuštění jasoně červenookého do volné přírody předcházela úprava vybraného a nezveřejněného místa tak, aby motýlu, kterému hrozí vyhynutí v ČR i v zahraničí, vyhovovala.

Jasoni červenoocí v motýláriu Karkonoski Park Narodowy v Jagniątkowie v červnu 2019. | Foto: Dariusz Kuś