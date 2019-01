Vrchlabí - Zástupci chráněných území z Gruzie přijeli v uplynulých dnech do Krkonošského národního parku.

INFRASTRUKTURU KRKONOŠ představili čeští odborníci na ochranu přírody kolegům z Gruzie. | Foto: Pavel Musil

V doprovodu správců nejvyšších českých hor se v rámci týdenní stáže podívali do jejich různých koutů, a to i na polské straně.

„Kolegům jsme ukázali, jak dobře je v Krkonoších vytvořena infrastruktura. Představili jsme jim také naši spolupráci s polskými kolegy a zavedli je i k sousedům do Jizerských hor," přiblížil návštěvu z Gruzie expert na mezinárodní ochranu přírody Michael Hošek.

Nešlo o první setkání s gruzínskými zástupci chráněných území. Odborníci z Krkonošského národního parku pomáhají svým kolegům v gruzínských národních parcích od roku 2012. Experti z Čech se v Gruzii snaží přispět ke zlepšení tamní ochrany přírody.

Letošní návštěva v Krkonoších se uskutečnila v rámci Twinningového projektu Evropské komise, v jehož čele stojí Rakousko, a do něhož se zapojuje svým know how i Česká republika. „Návštěvy se účastnili lidé z gruzínské Agentury pro chráněná území (APA), Striktní rezervace Ajameti, či národních parků Mtirala a Lagodekhi," upřesnil náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. Gruzínci navštívili například Luční boudu, byli na Sněžce, prohlédli si Pec pod Sněžkou, která jim byla představena jako sídelní oblast, na jakou ve svých horách nejsou příliš zvyklí.

„Infrastruktura v Krkonoších je hodně zaujala. Gruzie je úplně jinak vyvinutý svět, na Kavkaze stále převládá divočina a tradiční pastva. Naším cílem je ukázat, že péče o lesy, krajinu a komunikace je možná. Přibližujeme i dobré příklady spolupráce s polskými sousedy. Zkrátka se snažíme kolegům postupně rozšiřovat obzory," doplnil Michael Hošek.