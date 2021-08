Do škol v kraji míří mobilní učebny: boxy pro laptopy pro převážení mezi třídami

Školy v hradeckém kraji obdrží ke konci srpna mobilní zařízení pro své žáky za více jak 16 milionů korun. Vedení kraje vybaví mobilními učebnami dohromady 40 škol. Jde celkem o 800 kusů notebooků, bezdrátových per a 40 dokovacích skříní pro notebooky. V praxi bude mobilní box fungovat tak, že ho učitel vždy před hodinou převeze do učebny, ve které z něj žákům rozdá notebooky jako učební pomůcky. Při hodině následně spustí výukový program nebo jiný zdroj na internetu. Po hodině se box opět složí do původního stavu, aby ho využili žáci v jiné třídě nebo hodině.

„Mobilními učebnami vybavíme 20 krajských škol, 19 základních škol zřizovaných obcemi a jednu soukromou střední školu. V podstatě se jedná o mobilní uzamykatelný box, který obsahuje několik zásuvných boxů pro notebooky. V těle boxu je rozvedeno napájení, takže notebooky není nutné při hodině dobíjet,“ komentuje náměstek Arnošt Štěpánek (Piráti). V praxi bude mobilní box fungovat tak, že ho učitel vždy před hodinou převeze do učebny, ve které z něj žákům rozdá notebooky jako učební pomůcky. Při hodině následně spustí výukový program nebo jiný zdroj na internetu. Po hodině se box opět složí do původního stavu, aby ho využili žáci v jiné třídě nebo hodině. KOMENTÁŘ: Hloupý nápad jedné učitelky. Jedničku za očkování fakt ne Přečíst článek › „Velkou výhodou je právě mobilita, kdy není vyžadováno žádné speciální vybavení třídy. Učitelé díky moderním technologiím mohou i lépe propojovat předměty při každodenní výuce. V současnosti je používání počítačů nedílnou součástí našich životů, a právě IT gramotnost je jedním ze základních pilířů vzdělané společnosti,“ dodává Štěpánek. Kraj zaplatil za jeden mobilní box necelých 400 tisíc korun. Celkově se do vzdělávacích pomůcek investuje kolem 16 milionů korun. Se soukromou střední školou a základními školami zřizovanými obcemi podepíše vedení kraje nejdříve smlouvu o výpůjčce vybavení. Po ukončení projektu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v roce 2023 posléze kraj školám mobilní učebny daruje. Patrik Palatka