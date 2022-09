Do trutnovských škol vyrazí prvňáci z Ukrajiny. Bojí se, že nebudou mít kamarády

/VIDEO/ Jedenáct Ukrajinců a dva Rumuni nastupují do prvních tříd v trutnovských základních školách. Ve čtvrtek mezi nimi bude také Vitalik Lastoveckij. Místo ve dvousettisícovém městě Bila Cerkva v Kyjevské oblasti jde šestiletý hoch poprvé do školy v Trutnově. Může za to válka na Ukrajině. S maminkou a sestrou před ní utekli do Čech. Malý Vitalik nastupuje do první třídy v Základní škole Komenského. Před prvním školním dnem je hodně ostýchavý. Má obavy z toho, co ho čeká.

Šestiletý ukrajinský chlapec Vitalik Lastoveckij jde ve čtvrtek poprvé do školy, do první třídy nastoupí v Trutnově v ZŠ Komenského. | Video: Deník/Jan Braun