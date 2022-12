"My jsme akorát stihli, že se šestisedačka sekla před náma a my už nenastoupili, díky bohu za to! Lituji ty lidi na lanovce," komentovala událost na facebooku střediska jedna z návštěvnic Iva Knězáčková. Lanovku se nakonec krátce po příjezdu hasičských jednotek podařilo rozjet provozovateli v nouzovém režimu, cestující se tak na sedačkách postupně dostali do horní stanice lanovky, kde sami vystoupili. Strávili na ni však v mrazivém počasí dlouhé desítky minut.