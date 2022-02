"Mám obrovský strach o rodinné příslušníky a kamarády. Dnes ráno začala válka. Není to žádná operace. Je to válka, jinak to nemůžu říct," říká Jaroslav. "Všechno to sleduju. Mám tam rodiče, starou babičku, kamarády. Dostávám online zprávy od kamarádů, videa. Když vidím, jak létají ruské vrtulníky v naší kyjevské oblasti, co se děje v místě, odkud jste, tak je to hrozné," popisuje.

Čtvrteční útok na Ukrajinu ho zaskočil. "Neočekával jsem, že to bude v takovém rozsahu. Žijeme v roce 2022, není to rok 1939, tak jsem si říkal, že něco takového není možné. Válka je uměle vyvolaná z ničeho, to je můj názor. Je to velká politika, trvá to už roku 2014. To, co říká ruská vláda a Putin v posledních letech, není pravda. Je mi líto, že většina lidí situaci nebrala tak vážně a nevěřili, že Putin to tak rozhodne a udělá válku," vyjadřuje svůj názor.

Válka začala: Putin napadl Ukrajinu. Ruská vojska obsadila Černobyl

Lidé v Čechách se o situaci na Ukrajině intenzivně zajímají, Jaroslava se na ni hodně ptají. "Snažím se jim to vysvětlit. V Rusku jsem byl, proto vím, jak tam lidé žijí. Přijde mi dost divné, když lidé z Čech nebo Evropské unie, kteří nikdy v Rusku nebyli a neví, jaké to tam doopravdy je, říkají, že Putin je borec. To mi opravdu vadí. Nechápu, jak to můžou tvrdit lidé a tvářit se, že tomu rozumí, když to neznají. To nemůžu pochopit a akceptovat. Opravdovou situaci neznají," kroutí hlavou.

Lůžka v nemocnicích i ubytování pro uprchlíky. Kraj začal s pomocí Ukrajině

Jaroslav Stolbukha se přestěhoval do Trutnova v červenci 2020. Před tím pracoval v česko-ukrajinské firmě, která stavěla fotovoltaické elektrárny. "Od té doby mám v Čechách spoustu známých. Rozhodl jsem se přestěhovat proto, že jsem dostal zajímavou nabídku práce. Byla to dobrá možnost. Nebylo to kvůli tomu, že by na Ukrajině nebyla práce, ale v Čechách se mi prostě líbilo," vysvětluje, proč se rozhodl opustit rodnou zemi.

Život v Trutnově si pochvaluje, ačkoliv to byla pro něj obrovská změna. "Trutnov je výrazně menší město než Kyjev, to je taková megapole. Žije tam oficiálně 2,5 milionu obyvatel, reálně ale ještě daleko víc. Je to pro mě velká změna stylu života. Přeci jenom v takhle ohromném městě jede všechno 24 hodin, 7 dní v týdnu. V Trutnově se mi ale žije super. Je to menší město, má nádhernou přírodu, blízko hory. Pro život rodiny je to podle mě jedno z nejlepších míst," tvrdí Jaroslav Stolbukha.