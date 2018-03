Do trutnovské cyklověže vás s lopatou nepustí, fernety senzory povolují

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci SPECIALISTÉ PŘÍPRAVY MASA PRO DÖNER KEBAB. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Náplní práce je především zpracování masa, a to primárně tradiční výroba kebabu ,,Döner Kebab" (porcování, tepelné zpracování, příprava směsi atd.) podle originální turecké receptury. Za účelem dodržení tradičních postupů a receptury při výrobě zaměstnavatel požaduje, aby uchazeč prokázal svoji kvalifikaci potvrzující znalost tradiční výroby kebabu, a to buď osvědčením o praxi nebo certifikátem o absolvování příslušného kurzu (vydané nejlépe tureckými subjekty, například certifikát ,,BONSERVIS"). Zaměstnavatel požaduje předchozí praxi s přípravou Döner Kebab či obdobných pokrmů turecké kuchyně v délce alespoň 2 roky praxe (ve výjimečných případech přijme zaměstnavatel i praxi v menším rozsahu). Vyžadována je odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení a fyzická zdatnost. Za účelem efektivní komunikace s vedením zaměstnavatele je dále vyžadována znalost tureckého jazyka., , kontakt:e-mailem. Pracoviště: Turnov, provozovna, Antonína Dvořáka, č.p. 336, 511 01 Turnov 1. Informace: Patrik Koželuha, +420 221 506 300.

Ostatní řídící pracovníci v oborech příbuzných dopravě a logistice VEDOUCÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB, - Požadujeme: vzdělání SPŠ stavební obor dopravní stavby (praxe v oboru min. 3 roky podm.) nebo VŠ obor dopravní stavby (praxe v oboru min. 1 rok výhodou), ŘP sk.B, samostatnost, flexibilita, spolehlivost, organizační a komunikační schopnosti , - Náplň práce: Příprava staveb: Připravuje investiční záměry, zajišťuje projektovou dokumentaci, průzkum, diagnostiku, majet. přípravu staveb (správní řízení, výkupy pozemků, vlastnictví nemovitostí), povolení staveb dle stavebního a silničního zákona. Kontroluje a vypracovává rozpočty staveb., - Realizace staveb: Zajišťuje stavební dozor u silničních staveb, kontroluje jakost, odpovídá za převzetí prací a fakturaci. Zajišťuje užívání stavby dle zákona, majetkové vypořádání, podklady pro dotační tituly. Připravuje podklady pro zařazení stavby do majetku objednatele. Schvaluje a uvádí stavby do provozu. , - Nabízíme: dobré zázemí stabilní společnosti; 5 týdnů dovolené; stravenky Kč 100,-; Průměrná roční mzda 520.000,- Kč,včetně prémií a odměn; Příspěvek na „penzijní připojištění nebo spoření“ ve výši 1 500,- Kč / měsíc, - Nástup: 1.2.2018 nebo dle dohody, první prac. sml.na dobu určitou., Životopisy zasílejte na adresu: marie.souckova@uskhk.eu nejdéle do 31.1.2018. Do předmětu uveďte "vedoucí PRS TU". Vybraní uchazeči budou pozváni. Pracoviště: Údržba silnic královéhradeckého kraje a.s. - pracoviště trutnov, Sportovní, č.p. 508, 541 03 Trutnov 3. Informace: Marie Součková, +420 495 540 219.