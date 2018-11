Do úprav na trutnovském hřbitově tečou miliony korun

Dvůr Králové nad Labem - Co a za kolik? To jsou zásadní otázky, na které by měla odpovědět architektonická soutěž. Dvorská radnice ji chce vypsat hned zkraje nového roku a chce mít díky tomu jasno, jak přeměnit areál bývalé Mayerovy továrny a někdejší městské tržnice.