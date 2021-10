Ve Vrchlabí se v nedávné době začaly stavět tři stovky bytů v různých developerských projektech. Na další minimálně čtyři stovky existují plány a jsou v různých stupních přípravy. Co táhne investory do podhůří Krkonoš?

Developerský projekt Pod Slunečným vrchem vzniká v areálu firmy Labit ve Vrchlabí. Záběr z dronu ukazuje situaci z 13. října 2021. | Foto: Labit

Na sraz jeřábníků to vypadá v posledních dnech ve Vrchlabí. Ve velkém se tam rozjela výstavba bytových domů, kterých vyroste během následujících dvou let osmnáct jak v blízkosti centra, tak při výjezdu na Špindlerův Mlýn. Do toho se ve městě staví krytý bazén. Vypadá to, že developerský boom ještě více nabobtná. Rozhodnuto je o novém projektu v městské památkové zóně v Krkonošské ulici těsně za náměstím Míru a čtyřmi historickými domky. V řadě za sebou tam mají vzniknout v úzké mezeře mezi budovami tři bytové domy se třiceti apartmány. Mluví se například o plánu stavět na pozemcích za nemocnicí. Podle Jana Jedličky, jednoho z pražských investorů, který v Pražské ulici zboural zchátralou továrnu Mileta a buduje místo ní čtyři čtyřpatrové bytové domy s podzemním parkováním, stojí za zájmem stavět ve Vrchlabí dobrá pozice v blízkosti hor a kvalitní městská infrastruktura. "Zájem o turistické destinace v Krkonoších je v poslední době značný. Vrchlabí sledujeme dlouhodobě, se svojí výbornou infrastrukturou je dle našeho názoru pro návštěvníky přívětivější než samotná horská střediska. Kam to nakonec není ze samotného Vrchlabí daleko. Místu ještě přidává na atraktivitě výstavba krytého bazénu," vysvětlil Jan Jedlička, předseda dozorčí rady investičního fondu Nemomax, proč si vybrali ke svému projektu Viva Vrchlabí.