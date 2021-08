Do Žacléře a Hostinného přijede očkovací kamion

Očkovací kamion dorazí v sobotu 4. září do Žacléře k Národnímu domu a v pondělí 6. září do Hostinného ke sportovní hale. Lidé se tam mohou očkovat v době od 10 do 18 hodin bez předchozí registrace.

Očkovací kamion putoval po Pardubickém kraji, zastávku měl i v Pardubicích. | Foto: Deník/Lada Součková

Znamená to, že kdo přijde, ten dostane vakcínu. S sebou je nutné si vzít pouze občanský průkaz a kartičku pojištěnce. Ve velkém kamionu je možné naočkovat 1000 až 1200 lidí za den, v menším Airstreamu 400 lidí denně. V očkovacím kamionu budou k dispozici vakcíny Janssen od společnosti Johnson&Johnson (jednorázová, pro starší 18 let) a dvoudávková Comirnaty od společností Pfizer/BioNtech (pro starší 16 let). Očkovací kamion vypravuje a personál zajišťuje nestátní organizace Společnost Podané ruce.