Trutnov - Sto milionů korun přesahují investice do Městské hromadné dopravy v Trutnově. Cestující budou jezdit ve zcela nových autobusech, zaplatit můžou bankovní kartou. Cena jízdného se nezmění.

Na linkách MHD by měla začít jezdit během začátku roku kompletně nová flotila ekologických autobusů, čtyř na elektrický pohon a tří na stlačený zemní plyn. Stály 83 milionů korun a provozovatel Městské hromadné dopravy v Trutnově, společnost Arriva Východní Čechy, využila na jejich pořízení vysokou dotaci Evropské unie. Pokryje 85 procent nákladů.



VÝROBCE ZÁSOBUJE BMW

Kvůli nabíjení elektrobusů Arriva vybudovala dobíjecí areál za 20 milionů korun včetně investic do vybavení. Postavila ho na nevyužité, zarostlé ploše někdejšího dopravního zázemí Vodovodů a kanalizací za bývalým Elektrokovem v Poříčí v Petříkovické ulici, na pronajatém pozemku od firem VAK a DESPED. Ze čtyř dobíjecích stanic od italské společnosti z Bolzana, která vyrábí bateriové a dobíjecí systémy například pro BMW, budou elektrobusy brát energii během noci. Z jedné 150 kW rychlodobíječky se dvěma terminály od ABB, prvně tak silné v ČR, dostanou potřebnou šťávu během dne. Dobíjecí areál je hotový, čeká už jen na dodání vozidel.

Trutnovské elektrobusy zvládnou ujet na jedno nabití 200 kilometrů, díky rychlodobíjení přes den však urazí i více než 300. Pro trutnovskou MHD je vyrábí v plzeňské škodovce. Tři kloubové, osmnáctimetrové autobusy na CNG pohon jsou už v Trutnově a pocházejí z továrny ve východočeských Libchavách v ústeckoorlickém podniku SOR. Tankují se na plničkách zemního plynu. Jednu z nich má Arriva přímo ve svém areálu ve Svobodě nad Úpou.



V MHD SE BUDE PLATIT KARTOU

Nový odbavovací systém ve všech autobusech usnadní situaci cestujícím při placení. Umožní totiž nově platbu bankovní kartou nebo kartou IREDO. V nově vytvořeném e-shopu si lidé dobijí pohodlně z domova časové jízdenky, které dosud hradili u řidiče nebo v informační kanceláři MHD. Cena jízdného se nemění, plné jízdné začíná na osmi a končí na dvanácti korunách. „Je to jedna z nejnižších cen v republice,“ upozornil Milan Kovář ze společnosti Arriva Východní Čechy, která bude provozovat MHD v Trutnově podle smlouvy z letošního června až do roku 2027. Dosavadní dieselové autobusy budou vyřazeny a sešrotovány.

Zatímco autobusy na CNG pohon jezdí v Trutnově od roku 2006, nasazení elektrobusů na linky MHD znamená převratnou novinku. „Autobusy na stlačený zemní plyn fungují na principu běžného spalovacího motoru, na který jsme zvyklí. Navíc ty nové mají víceméně stejné motory jako dosavadní nejnovější CNG vozidla, se kterými jsme jezdili v Trutnově v minulých letech. Ty zůstanou jako provozní záloha a dojde k jejich dovybavení o nový informační a odbavovací systém. Elektrobusy ovšem musí nejprve absolvovat testovací jízdy na síti linek MHD,“ upřesnil Milan Kovář.



WI-FI A USB DOBÍJEČKY

„Provoz elektrobusů je specifický, jsou to technicky velmi sofistikovaná zařízení. Je potřeba odladit elektrovýzbroj, akceleraci i třeba provozní teplotu,“ dodal. Zacvičit se na nich musí také řidiči. Někteří už omrkli jejich provoz v Hradci Králové. Vedle moderně zařízeného interiéru včetně wi-fi internetu nebo USB dobíječek poznají cestující změnu při jízdě okamžitě. „Klasický autobus má převodovku, která při řazení cukne, je slyšet motor. Elektrobusy jsou velmi tiché a při nízké rychlosti nejsou slyšet prakticky vůbec,“ řekl. Noční nabíjení elektrobusů udrží stabilní teplotu v interiéru. To ocení jak samotní řidiči, tak i cestující ranními spoji, kteří nebudou nastupovat do vymrzlých, ale naopak vyhřátých vozů.



V rámci původní představy při přípravě provozu elektrobusů Arriva plánovala vyřešit dobíjení jiným způsobem. „Chtěli jsme mít původně pantografové dobíjení na konečných stanicích našich linek v Horním Starém Městě u hřiště a v Poříčí nebo Lhotě. Od této možnosti jsme však ustoupili kvůli výrazné finanční náročnosti a omezené nabídce na trhu. Paradoxně na přibližně stejnou cenu přišlo vybudování prostorného a zastřešeného dobíjecího areálu v Poříčí s kabelovým dobíjením na jednom místě,“ vysvětlil zástupce provozovatele trutnovské MHD.

Upravili místo, které kdysi využívala vozidla VAKu a bývaly tam rozbořené, staré dřevěné sklady. Kvůli zvětšení prostoru museli zatrubnit bývalý náhon, který se tam nacházel. Díky blízkosti poříčské elektrárny došlo ve spolupráci s provozovatelem k přímému napojení depa přes novou přípojku s megawattovou trafostanicí. Garantuje to velmi vysoké procento spolehlivosti připojení a prakticky nulový vliv na elektrickou síť v Trutnově. Rychlost dobíjení elektrobusů je u rychlodobíječky zhruba co minuta, to dva kilometry dojezdu, u nočních dobíjecích stanic je to rychlost asi poloviční.



VIZE S VODÍKEM

Majitelé elektromobilů už zásobují Arrivu dotazy na možnost využití dobíjecího depa i pro soukromé účely. „V rámci pětileté doby udržitelnosti projektu nic takového nepůjde a prioritou kvůli spolehlivosti provozu MHD je samozřejmě plná dostupnost dobíječek pro elektrobusy. Celý areál je nepřetržitě střežen a pod kamerovým systémem,“ zdůraznil.

Ekologický způsob hromadné dopravy v Trutnově může ještě dostat v budoucnosti další rozměr. „Další stupeň představuje vize, kdy si autobus vyrábí podstatnou část energie sám během dne z vodíkového článku na střeše, čímž by pak mohly odpadnout i nynější potřebné pauzy na rychlodobíjení,“ prozradil Milan Kovář.