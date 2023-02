„Nemusím pivo, ani víno, spíš mi chutná kořalka. Někdo jde večer na pivo, místo toho si dám radši malého panáčka a jdu spát. Moje babička pila kořalku každé ráno. To ale nemůžu, to jdu do práce,“ pousmál se Milan Brejtr, který je jedním z degustátorů Česko-slovenského koštu v Havlovicích. S výrobou kořalky začal před čtrnácti lety. Kvůli dcerám. Chtěl jim dát při svatbě pěkné věno, proto ukládal pálenky do archivu. Jakmile přišly vdavky, každá z dcer dostala třicet lahví. Byly to slivovice, hruškovice, jablkovice, ringlovice. „Holky to braly z legrace. Hlavně jeden ze zeťů byl nadšený, také má rád kořalku,“ líčil Milan Brejtr.

Ovoce pěstuje doma v Malých Svatoňovicích na zahradě, kde mají sad. „Začalo to tak, že jsem měl na zahradě hrušku. Spadlé hrušky jsem nabíral lopatkou a dal je do sudu. Něco jsem si o kořalkách a jejich výrobě načetl a oslovil pana Holuba, který má v Jaroměři palírnu,“ přiblížil začátky.

Nejhorší je podle Milana Brejtra sesbírat ovoce. „Jablka nasbíráte hned, ale sbírat malé ringle, to trvá. To není sranda. Navíc žijeme v Podkrkonoší, v pěti stech metrech, to není na dozrání ovoce úplně snadné,“ poznamenal. Posbírané ovoce rozmixuje. „Udělám z něj takovou přesnídávku, pak ho dáme vykvasit. Vykvašené ovoce potom vozím do palírny v Jaroměři,“ popsal postup.

Kořalku si nechává vypálit k soukromým účelům. Bývá toho tak šest litrů ročně, proto se bez problémů vejde do zákonného limitu. Ten stanovuje, že pěstitel je oprávněn si dát vyrobit z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu, což znamená 60 litrů 50% ovocného destilátu. Tento limit se vztahuje na jednu domácnost.

Do Česko-slovenského koštu v Havlovicích Milan Brejtr dodal ringlovici a slivovici. Díky tomu, že byl nominován mezi šedesát degustátorů, měl možnost ochutnat desítky dalších vzorků. „Určitě v nich jsou rozdíly, v chuti i vůni. Stačí strčit do skleničky nos a hned to poznáte,“ řekl soukromý pěstitel z Malých Svatoňovic.

Krásná vůně ovoce a dobrá chuť

Podle několikanásobného šampiona Česko-slovenského koštu a jeho hlavního degustátora Jána Lukáče z Radimova v okrese Skalica má mít dobrá slivovice krásnou vůni ovoce a dobrou chuť. Při výrobě pálenek záleží na tom, jaké ovoce se urodí, a správném kvasu. „Ovoce musí být kvalitní. Každý rok přitom dozraje jinak. Při výrobě pálenky je důležitý kvas, jak se nastaví, v jaké teplotě se drží. To je jako s domem. Když postavíte špatně základy, tak nestojí. U slivovice je to podobné. Když neuděláte dobrý kvas, nemáte dobrou pálenku,“ nabídl Lukáč zajímavé přirovnání.

Také na Slovensku se musí pěstitelé krotit. „Můžeme vypálit jen určité množství destilátů, podle zákona to je na číslo popisné 50 litrů ročně,“ upřesnil.

Lukáč zvládne ročně absolvovat dvacet koštů. „Je vidět, že i v Čechách se dokáže uspořádat degustace z dobrých pálenek a ovoce. Do Havlovic jezdíme na košt 10 let, úroveň se zlepšuje, mají tady více a více vzorků,“ ocenil. Letos přivezl do soutěže jednapadesátiprocentní slivovici z odrůdy Durancie, meruňkovici a hruškovici. Korunu pro krále Česko-slovenského koštu ale musí letos přenechat Ludmile Bártové z Úpice. Porota vybrala z 927 vzorků jako šampiona 14. ročníku její slivovici.