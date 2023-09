I v příštím roce bude Trutnov využívat městskou vlakovou linku, kterou zavedl na trase mezi hlavním nádražím a Libčí letos v březnu. O jejím pokračování do prosince 2024 rozhodli v pondělí zastupitelé.

V Trutnově jezdí unikátní městská vlaková linka od 1. března letošního roku. | Video: Deník/Jan Braun

Z usnesení zastupitelstva vyplývá, že město zaplatí Královéhradeckému kraji za náklady na provoz vlakové linky v období od 9. prosince 2023 do 13. prosince 2024 2 miliony korun.

Radnice vysvětlila zavedení vlakové linky se 16 spoji očekávaným nárůstem silniční dopravy mezi Královcem a Trutnov a železniční spojení nabídla lidem jako alternativu, jak se nejen při dopravních zácpách dostat snadněji a rychleji do centra města.

Trutnov rozjel vlakovou linku MHD, zvědaví důchodci se svezli na výlet do Libče

„Cestujících, kteří tato spojení využívají, jsou jednotky až desítky denně. A to není špatný výsledek. Věříme, že až se zvýší doprava směrem z Polska a obráceně, lidé budou volit tento alternativní způsob dopravy častěji. Momentálně uplynula krátká doba na vyhodnocení. Už při zavádění jsme zastupitele informovali, že bude třeba linku alespoň dva roky provozovat. Trutnováci tak mají čas tuhle možnost přijmout a spoje více používat,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

Radnice chce navíc občanům v Libči usnadnit přístup k vlakové zastávce. Na jaře opravila cestu a prostor zastávky a v příštím roce plánuje vybudovat přechod pro chodce se středovým ostrůvkem na hlavní silnici, který tak zajistí bezpečný příchod k zastávce.

Městská vlaková linka Trutnova bude východočeským unikátem. Platí v ní karta MHD

Výhodou pro cestující je, že si nemusí ve vlaku kupovat jízdenku, pokud mají časové, tedy měsíční a čtvrtletní, kupony MHD Trutnov. Ty navíc platí nejen na těchto spojích, ale ve všech vlacích na území města. „I přes poměrně silnou propagaci mnoho Trutnováků nezachytilo informaci, že předplacené kupony trutnovské MHD fungují od března 2023 ve vlacích na celém území města. Bohužel se setkáváme s tím, že tuto informaci nemají ani někteří průvodčí, a proto je třeba na akceptaci jízdenky trvat a na případný problém s Českými drahami upozornit,“ dodal trutnovský starosta.

Městská vlaková linka bude fungovat minimálně do celostátní prosincové změny jízdních řádů, tedy do 13. prosince 2024. Do té doby bude mít trutnovská radnice dostatek dat o jejím vytížení a vyhodnotí, zda její provoz zachovat, nebo ukončit.