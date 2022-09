V roce 2021 vyšly energie město Trutnov včetně jeho příspěvkových organizací a městských firem na necelých 12,7 milionu Kč za nízké napětí a 6 milionů Kč za vysoké napětí. V letošním roce očekává náklady ve výši 15 milionů Kč za nízké napětí a 6 milionů Kč za vysoké napětí. „Zastropení cen elektřiny na 6 Kč za kWh pro město znamená navýšení nákladů dohromady o řádově 30 milionů Kč. Očekávané náklady v příštím roce tedy odhadujeme na 51 milionů Kč. I když bychom rádi tyto prostředky využili jiným způsobem, je dobře, že toto rozhodnutí bylo učiněno, protože jakákoli jistota je lepší než nejistota,“ hodnotí trutnovský starosta.

„Protože jsme s navýšením výdajů na energie v roce 2023 počítali, vytvořili jsme letos rezervu, která navýšení bezpečně pokryje. V příštím roce tak nebude nutné omezit plánované investice. Pro občany je však podstatnější, že radnice může udržet ceny významných služeb poskytovaných městem na současné úrovni,“ dodává Michal Rosa.

Do dalších let radnice plánuje projekty na zvýšení energetické soběstačnosti a snížení nákladů. Připravuje zateplení dalších městských budov, a to ZŠ R. Frimla, ZŠ ve Voletinách a Stacionáře mezi mosty Trutnov, a na střeše městského úřadu vznikne fotovoltaická elektrárna.

(md)