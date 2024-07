Dobrodruzi z Trutnova vyrazili na čezetách do Gruzie. | Video: Pavel Cajthaml

Richard a Michal Pušovi, známí dobrodruzi a nadšenci do starých motocyklů a aut, opět odjeli na dovolenou. Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát po staru. Letos vyrazili otec se synem na legendárních československých motocyklech ČZ 175 Sport ze šedesátých let.

Na zhruba 8 až 9 tisíc kilometrů dlouhou cestu vyrazili dnes (ve čtvrtek) z Krakonošova náměstí v Trutnově. „Jedeme do Gruzie, chceme projet Kavkazem a vidět hlavní město Tbilisi. Přímo v Gruzii strávíme asi čtyři dny,“ hlásil těsně před odjezdem Richard Puš. Výlet hornatým regionem si hodlají zpestřit i netradiční zastávkou. „Chceme si dát kafe u Stalina,“ poukázal Michal Puš na muzeum někdejšího sovětského vůdce v městě Gori.

Zatímco do Gruzie pojedou na čezetách přes Bulharsko, Rumunsko a v Turecku podél Černého moře, zpátky se budou vracet podél Arménie, tureckým vnitrozemím, a přes Řecko, Severní Makedonii, a Srbsko.

Po zkušenostech z předešlých let jsou připravení i na komplikace. „Počítáme, že cestou přes Turecko budou velká vedra. To může motorkám vadit,“ varoval Richard Puš. Potrápit ale můžou i silné deště. „V Gruzii nejsou silnice, jen prašné, šotolinové cesty. Voda v řekách a potocích se za deště zvedne i o metr a cesty zaplaví,“ řekl syn Michal.

close info Zdroj: Deník/Pavel Cajthaml zoom_in Dobrodruzi Richard a Michal Pušovi vyrazili na čezetách na retro výlet socialistickými vozy, míří do Gruzie.

Na motocyklech udělali Pušovi před cestou pár nezbytných oprav a úprav. Například Michal si navařil vlastní stupačku na nohy nebo držáky na hliníkové kufry a olej. „Vezeme sebou oblečení, spacáky a stany a asi třicet kilogramů náhradních dílů. Michal má sebou náklad zhruba třicet kilo, je něco málo přes čtyřicet,“ upozornil otec Richard.

Trutnovští dobrodruzi počítají s tím, že průměrná rychlost na lepších silnicích by se mohla vyšplhat na 75 kilometrů v hodině. „V horách pojedeme spíš na jedničku nebo na dvojku, maximálně čtyřicítkou. Rychleji se na šotolině jet nedá,“ uvedl Michal Puš. „175 byly v šedesátkách dělané tak, že jedete deset kilometrů, pak si zakouříte, a pak to opakujete. Do jižních Čech se jelo tři dny,“ usmál se Richard Puš.

Pušovi jsou proslulí svými výlety na letní dovolené vozy, které byly typické pro kdysi komunistickou východní Evropu. Podnikají je od roku 2018. Na pionýrech jeli například na Korsiku nebo do Řecka. Dvanáctsettrojkou a Barkasem jeli na Gibraltar a zpátky. V roce 2021 jeli ve volze, wartburgu a škodovácké stopětce do Bulharska.

Za šest let si vytvořili početnou skupinu fanoušků. Sledovat je můžou například na Instagramu i Facebooku pod označením Socialistickými vozy po Evropě.

