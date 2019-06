Připomínalo to doby, kdy rekreační areál Dolce byl široko daleko jediným místem, kde se dalo koupat a trávit horké letní dny. V sobotu byl ale kromě slunečného dne důvodem také závod dračích lodí.

Souboj ve zhruba třináct metrů dlouhé kánoi (na špici s dračí hlavou a na zádi s ocasem) přilákal rekordní počet dvaceti posádek. Každou přitom tvoří kromě kormidelníka a bubeníka (udavače tempa) dvacítka pádlujících. Ke čtyřem stovkám závodníků přičtěte příbuzné, známé, fanoušky a členy servisního týmu. K tomu spoustu nestranných návštěvníků a rázem se dostanete na tisícovku lidí. „Je to sport a zábava dohromady. Od lidí, naprostých amatérů je to naprosto maximální sportovní výkon. A zároveň je to obrovská legrace,“ vysvětlil Tomáš Svolinský z jabloneckého spolku RK Dragon, který akci s Campem Dolce pořádal.