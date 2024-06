Svazek obcí Horní Labe ve spolupráci s městem Vrchlabí a trutnovským dopravním inspektorátem stanovil dvanáct míst, kde by se měly objevit. V první fázi budou figurovat ve Vrchlabí, Dolní Branné, Lánově a Rudníku. Starostové poukazují na to, že překračování rychlosti v obcích se stalo běžnou normou. Od radarů si slibují větší bezpečnost na frekventovaných úsecích.

Další na řadě by měly být v následujících letech Hostinné (tři místa), Černý Důl - Čistá, Černý Důl hotel Pošta, Kunčice nad Labem, Rudník škola a Rudník - Terezín.

Podkrkonošské obce zavedení radarů kvitují. „Jednoznačně radary vítáme. Byli jsme jedni z iniciátorů v rámci Svazku obcí Horní Labe, aby se do obcí na Vrchlabsku pořídily. Jde nám prioritně o zvýšení bezpečnosti v obci,“ řekl starosta Dolní Branné Josef Jiránek.

„Překračování rychlosti se stalo běžnou normou. Radar určitě chceme kvůli bezpečnosti. Výpadovka na Trutnov je nebezpečná, je tam lokalita 42 rodinných domů. Děti tudy chodí do školy a podle rodičů je takřka nemožné přejít silnici,“ upozornila starostka Lánova Eliška Rojtová.

ÚSEKOVÉ RADARY NA TRUTNOVSKU

Mladé Buky (obousměrně)

Dvůr Králové nad Labem - ulice Vorlešská, Lipnice

Choustníkovo Hradiště (obousměrně)

Kocbeře (obousměrně)

Nemojov (obousměrně)

Vlčkovice v Podkrkonoší (obousměrně)

Zdobín (obousměrně)

KDE SE RADARY OBJEVÍ

Trutnov a okolí:

Bernartice, Zlatá Olešnice, Libeč, Trutnov Polská ulice, Starý Rokytník, Hertvíkovice Vrchlabsko:

Hořejší Vrchlabí Horská ulice, Dolní Branná, Hostinné papírna, Hostinné sever, Rudník Javorník, Lánov, Kunčice nad Labem, Černý Důl - Čistá, Rudník škola, Černý Důl - hotel Pošta, Hostinné západ, Rudník - Terezín.

K potřebě umístit do vesnice radary se přihlásil také Černý Důl. „O radary určitě hodně usilujeme. V obci se výrazně zvýšila doprava po otevření Stezky korunami stromů, hodně lidí jezdí i do skiareálu. Mezi školou a školkou nemáme chodníky a ani na ně nemáme peníze. Navíc to je úsek, kde se dá dobře předjíždět, a nikdo nechce jet třicítkou. To je problém,“ uvedla Alena Purmová, starostka Černého Dolu.

„Jsme rádi, že Vrchlabí přistoupilo k umístění radarů a vyšlo nám vstříc. Diskutovali jsme o tom řadu let. Jde nám o zklidnění dopravy. Na některých místech je situace opravdu neudržitelná. Je potřeba, aby doprava ve městech zpomalila,“ řekla Dagmar Sahánková, starostka Hostinného a předsedkyně Svazku obcí Horní Labe.

Také Rudník měl o radary dlouhodobě velký zájem. „Obcím to nepřinese žádný příjem, děláme to kvůli bezpečnosti. Silnice v Rudníku je opravená, ale svádí řidiče jezdit rychle, protože se nemusí vyhýbat dírám,“ konstatoval starosta Rudníku Pavel Steklý.

