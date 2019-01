Pojizeří, Podkrkonoší - Fasády domů v severních i východních Čechách, a nejen v nich, okupují tisíce berušek. Vyhledávají vyhřáté zídky, stěny domů a chat, prolézají škvírami a nalétávají okny do bytů. V lidských příbytcích teď hledají místo pro přezimování.

S českou beruškou ale nemají moc společného. „Je to slunéčko východní Harmonia axyridis, invazní druh původem z východní Asie, který se ale už zabydlel v USA a západní Evropě," říká Jiří Spružina, entomolog ústeckého muzea. V České republice se poprvé objevil v roce 2006 a v listopadu 2008 byl hlášen už ze všech krajů. Nyní jeho invaze postupuje Slovenskem a Maďarskem.

Člověku ublížit nedokáže, ale neskutečně obtěžuje. Nalétává do očí, do vlasů, prostě všude. Při neopatrném dotyku vypouštějí žlutou kapku jedovaté tekutiny s obsahem hořkých alkaloidů a páchnoucích metoxypyrazínů, které je chrání proti nepřátelům. „Je to dost nepříjemný zážitek. Ani repelent nepomůže," říká Mojmír Vlašín z Ekologické poradny Veronica. „Pokud vám nalétly do bytu, schovají se do nějakého kouta, kde se svými zásobami tuku vydrží tak do Vánoc. Pak vylezou z úkrytu, hledají něco k jídlu a k pití, pletou se vám do jídla, nebo vás dokonce pokoušou," dodává Vlašín.

Slunéčka východní kromě škodlivého hmyzu ráda spořádají i vajíčka a larvy jiných slunéček a užitečných zlatooček. Entomologové je pro jejich nemístnou žravost a nevybíravost, která poškozuje biodiverzitu, nemají rádi. Škodí i vinařům. Pokud totiž není dostatek mšic, krmí se šťávou z bobulí révy.