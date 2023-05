Rozkopané louky na trase budoucí dálnice u Trutnova, byť zatím jen pro archeologický výzkum, dávají obyvatelům signál, že s D11 se hnuly ledy. Nejdřív se začne stavět v Královci, kde ŘSD přednostně vybuduje 3,5 kilometru dlouhý úsek s dočasným připojením na silnici I/16. Jak bude situace u hranic vypadat a jaké výhody či úskalí může přinést dřívější otevření první části D11 na Trutnovsku, to analyzuje dopravní expert Václav Javůrek. Upozorňuje například, že problém způsobí vznik druhého hraničního přechodu na dálnici.

Na trase D11 u Trutnova ŘSD přednostně postaví 3,5 km dlouhý úsek v Královci. Provizorní sjezd vznikne v těchto místech pod místní částí Dvorky mezi Královcem a Bernarticemi. | Video: Deník/Jan Braun

Zatímco termín tendru na největší zakázku na výstavbu dálnice, kterou kdy Ředitelství silnic a dálnic vypsalo, se opakovaně posunuje (aktuálně na 14. července), jedno je jisté. Na trase dálnice D11 u Trutnova se začne nejprve stavět 3,5 kilometru dlouhý úsek od hranice s Polskem přes Královec do místní části Dvorky. Až potom přijde na řadu hlavní fáze dálniční stavby s dvěma tunely, osmadvaceti mosty, třemi mimoúrovňovými křižovatkami a deseti protihlukovými stěnami. Stát má 13 miliard korun.ŘSD ujišťuje, že chce začít se stavbou úvodního úseku v Královci ještě letos. Poláci budou mít hotovou část S3 do Lubawky ve druhé polovině letošního roku. Výstavba prvního českého úseku zabere podle ŘSD 18 měsíců. Sjíždět se bude pod místní osadou Dvorky mezi Královcem a Bernarticemi v místě, kde se dálnice nejvíce přibližuje současné silnici I/16. Dálnici do Trutnova plánuje ŘSD dokončit v roce 2027.

Zatímco obyvatelé Královce si jen těžko představují, jak bude vypadat provizorní sjezd z krátkého dálničního úseku od státní hranice, podle trutnovského dopravního experta Václava Javůrka by to problém přinést nemělo. „Stavbu dočasného připojení z přednostně budovaného 3,5 km dlouhého úseku dálnice D11 nepovažuji za vážný problém. V případě použití dostatečného množství zvýrazněného dopravního značení a snížení maximální povolené rychlosti lze toto dočasné řešení připustit,“ říká Václav Javůrek.

Smysl výstavby zkráceného úseku dálnice na českém území vidí pouze v odvedení tranzitní dopravy z Lubawky. „Rovněž pro Královec bude takové řešení výhodné, s ohledem na nevybudované chodníkové plochy podél stávajícího průtahu silnice I/16, absenci stavebních prvků pro zklidnění provozu, nebo instalovaného úsekového měření rychlosti, jako provizorního řešení pro zklidnění provozu a vynucení dodržování maximální povolené rychlosti,“ tvrdí Javůrek.

Pozitiva však podle něj mohou zcela pominout v případě, že otevření tohoto úseku se stane "Pandořinou skříňkou" z hlediska omezení pro kamionovou dopravu na hraničním přechodu. „Ďábel je někdy skrytý v detailu a ujištění polské strany, že omezení nákladní dopravy bude zachováno do doby připojení naší dálnice D11, může získat nečekaný a velmi nepříjemný rozměr,“ varuje.

„Není mi známo, že by existoval písemný smluvní závazek mezi Českou republikou a Polskou republikou o zachování omezení do doby dokončení celého úseku stavby dálnice mezi Trutnovem a státní hranicí. Chápu, že je snaha vyjít trochu vstříc Polsku a zmírnit dopady našeho selhání při plnění dohod. Písemné záruky pro zachování omezení by měly být bytostným zájmem nejen města Trutnova, ale i samospráv okolních obcí, včetně města Žacléř, na které bude mít absence dálnice také významný dopad,“ připomíná Václav Javůrek.

Trutnovský odborník na dopravu upozorňuje, že je nezbytné, aby součástí stavby příhraničního úseku byla stavba dálniční křižovatky v Královci, včetně zkapacitnění části stávající silnice mezi touto dálniční křižovatkou a stávající silnicí v Královci. „Není vůbec vhodné, aby vozidla směřující z Polska přes Žacléř do Krkonoš projížděla po opuštění dálnice zpět přes část Královce. Vážný problém může způsobit nevybudování plánované odpočívky v Královci současně s příhraničním úsekem, a to nejen z pohledu potřebného zázemí pro osobní a malá nákladní vozidla, nebo autobusy, které také budou dálnici používat,“ zdůrazňuje Javůrek.

Problém totiž podle něj způsobí vznik druhého hraničního přechodu na tělese dálnice. „V důsledku toho nastanou komplikace ve vymáhání stávajícího omezení pro nákladní dopravu. Velmi nebezpečná bude činnost pro policisty provádějící kontroly, pokud bude nutné je provádět na samotném dálničním tělese, bez příslušného zázemí v podobě infrastruktury kontrolního stanoviště. I v případě vybudování odpočívky Královec nebude existovat potřebné zázemí pro výjezd z České republiky,“ analyzuje situaci a pokračuje: „Je třeba si uvědomit, že i přes současný volný pohyb osob mohou nastat situace, kde je třeba hraniční kontroly dočasně zavést. Jako v nedávné době při epidemii, nebo při potřebě kontroly dováženého zboží, například v důsledku veterinárních opatření, případně při zvýšené nelegální migraci, nebo v době konání významných mezinárodních politických, kulturních nebo sportovních událostí,“ namítá dopravní expert Václav Javůrek.