Dopravní špunt vytáhnou v Černém Dole ještě do zimy

Černý Důl - Výstavba kanalizace v Černém Dole, projekt za 119 milionů korun, běží oproti původnímu harmonogramu v předstihu. Pro řidiče to je dobrá zpráva, rozsáhlá stavební činnost totiž výrazně zbrzdila dopravu přes městys. Volně průjezdný má být ještě před zimou.

Starosta Černého Dolu Zdeněk Kraus (vlevo, s velitelem SDH Rudolfem Janečkem) předal v sobotu nový dopravní automobil místním hasičům v Čisté v Krkonoších, kteří letos slaví 140 let.Foto: Deník/ Jan Braun

„Termín dokončení stavby je 18. července 2019. Ale díky dobré práci dodavatelských firem bude do poloviny listopadu položený asfalt. Na jaře se už jen dodělají technologie do čistírny odpadních vod,“ řekl Deníku starosta Černého Dolu Zdeněk Kraus.

„Vybudování kanalizace představuje výrazný zásah do dopravy, navíc při objížďce kvůli souběžné opravě mostu v Mladých Bukách. Přes léto se tvořily veliké fronty, místy až pod nákladní lanovku na silnici do Vrchlabí,“ přiznal starosta, jak moc byl městys zašpuntovaný. Černý Důl usiloval o dotaci řadu let, uspěl až se čtvrtou žádostí, která mu zajistila 71 milionů korun. Dalších 20 milionů přidal ze svých ušetřených peněz. Bankovní úvěr ve výši 27 milionů se podařilo záhy snížit na 18 díky dotacím Fondu životního prostředí a kraje.

Zdeněk Kraus už letos nekandidoval, post starosty opouští po 16 letech. Před tím byl osm let místostarostou. „Bude mi 66 let, za čtyři roky by mi bylo 70. Člověk by měl vědět, kdy skončit. Nechci vládnout jako Zeman,“ poznamenal. V pozici starosty ho vystřídá Josef Pánek.