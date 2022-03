V Semilech vznikne dopravní terminál, začnou na železnici

/FOTO, VIZUALIZACE/ Podobně řešená hromadná doprava jako například v Tanvaldu. V Semilech by měl vyrůst velkorysý dopravní terminál. S přestavbou železničního nádraží by měla státní společnost Správa železnic začít už letos. Poté by se k železničnímu nádraží mělo přesunout autobusové nádraží.

V Semilech vznikne dopravní terminál. | Foto: Správa železnic, státní organizace

Investice budou obří. Jen státní podnik má spočítánu úpravu nástupišť, podchodu nebo zastřešení přednádražního prostoru skoro tři čtvrtě miliardy. Předpokládané investiční náklady činí přesně 223 milionů korun. „V Semilech připravujeme výstavbu dvou vnějších bezbariérových nástupišť a rekonstrukci podchodu pro cestující. Dojde také k zastřešení přednádražního prostoru, kde město Semily chystá stavbu autobusového terminálu. Samozřejmostí je vybavení orientačním a informačním systémem,“ upřesnila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Při rekonstrukci dojde i k částečné demolici původních budov nádraží. „V rámci bouracích prací dojde ale pouze k částečnému odstranění skladiště ČD, přesněji jeho severní části,“ doplnila Friebová. Podle státní organizace je v současné době stavba projekčně připravena. Termín zahájení tendru na zhotovitele prací a samotné realizace se bude odvíjet od možností financování stavby a Správa železnic jej ještě bude upřesňovat. Harrachov získal od sponzorů miliony. Peníze šly na opravu kaple a do sportu Správa železnic ještě pod starým názvem Správa železniční dopravní cesty v uplynulých letech provedla rekonstrukci nádražní budovy za 35 milionů korun. Opravená budova by pak měla sloužit jako zázemí nejen pro cestující na železnici, ale i pro pasažéry z autobusů. „Zrekonstruovali jsme celou budovu, včetně tří bytů uvnitř, a také bezprostřední okolí. K dispozici jsou nové odbavovací prostory či nové veřejné toalety,“ popsala Správa železnic. Po rekonstrukci na železnici má na řadu přijít přesun a výstavba autobusového nádraží v bezprostřední blízkosti drážní budovy. Tím si město uvolní ruce i při realizaci „vousatého“ projektu průtahu městem. „Současné autobusové nádraží leží už 20 let v dočasných podmínkách na průtahu městem,“ poznamenala starostka Semil Lena Mlejnková. Projekt průtahu městem totiž existuje už od roku 1939. Město na něm ve spolupráci s Libereckým krajem, který je investorem projektu, fyzicky začalo pracovat v uplynulých letech, kdy na stěžejních křižovatkách vznikly kruhové objezdy. „Průtah by měl vést přes dnešní autobusové nádraží. Jak kraj, tak město vykupuje zbylé pozemky. Jen z městské kasy jsme za pozemky za ta léta zaplatili kolem 15 milionů korun,“ sdělila Mlejnková. Jablonec opraví zničené silnice. Investuje rekordních 30 milionů korun Autobusové nádraží v Semilech bylo původně umístěno v různém rozsahu na dnešním Riegrově náměstí. V roce 1992 bylo provizorně přemístěno do Podmoklic s tím, že se navrhovalo vybudování definitivního autobusového nádraží v prostoru pod Husovým sborem. S ohledem na záměr užšího propojení autobusového nádraží na železnici byla územním plánem schválena nová poloha u Družstevní ulice v prostoru pod železniční stanicí. Již v roce 2019 vznikla architektonická studie přestupního terminálu z pera Bohuslava Šenkýře. Počítá se i s vybudováním dalších autobusových zastávek přímo ve městě, aby veřejná doprava byla pro lidi co nejlépe dostupná. „Budeme to s dopravci koordinovat,“ poznamenala starostka.

