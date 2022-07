Správa železnic již vybírá zhotovitele stavby, který by měl s přestavbou nástupišť začít ještě letos. „Výsledkem prací budou dvě nástupiště umožňující pohodlný nástup do moderních souprav,“ upřesnil mluvčí SŽ Jan Nevola.

Stavba je připravována v koordinaci s výstavbou autobusového terminálu Semily. Autobusové nádraží nyní stojí asi půl kilometru od dráhy. Již čtvrt století na provizorním místě, kudy má vést silniční obchvat města. „Jezdím do Pardubic, z naší vesnice jedu do Semil autobusem a pak utíkám na vlak. Není to nějak hrozné, ale terminál bude lepší,“ pousmál se devatenáctiletý student Petr z nedaleké vesničky. Má šanci se toho dočkat, Správa železnic chce mít v říjnu příštího roku hotovo. „Realizace stavby je plánovaná od letošního listopadu do října příštího roku,“ potvrdil Nevola.

V Semilech vznikne dopravní terminál, začnou na železnici

Projekt počítá i s rekonstrukcí dnes nepříliš vábného podchodu pro cestující. Dojde také k zastřešení přednádražního prostoru. „V rámci bouracích prací dojde k částečnému odstranění skladiště Českých drah,“ doplnil Nevola.

Správa železnic ještě pod starým názvem Správa železniční dopravní cesty provedla v uplynulých letech rekonstrukci nádražní budovy za 35 milionů korun. Opravená budova by měla sloužit jako zázemí nejen pro cestující na železnici, ale i pro pasažéry z autobusů. „Zrekonstruovali jsme celou budovu, včetně tří bytů uvnitř, a také bezprostřední okolí. K dispozici jsou nové odbavovací prostory či nové veřejné toalety,“ popsala Správa železnic.

Autobusový terminál zaplatí město

Před budovou vlakového nádraží vyroste terminál pro autobusy, který z větší části zafinancuje město Semily. Stavba má vyjít na přibližně 40 milionů korun, stejně jako bylo v původním plánu. Ten totiž nepočítá s žádnou stavbou, ale vlastně jen ve vyasfaltování plochy. „Cena by měla zůstat zhruba stejná,“ potvrdila starostka Semil Lena Mlejnková.

Poté už bude mít volné ruce Liberecký kraj, který dlouhodobě plánuje výstavbu nového silničního obchvatu města. Projekt průtahu přitom existuje již od roku 1939. Město na něm ve spolupráci s Libereckým krajem, který je investorem projektu, začalo pracovat už v uplynulých letech, kdy na stěžejních křižovatkách vznikly kruhové objezdy. „Průtah by měl vést přes dnešní autobusové nádraží. Kraj i město vykupují zbylé pozemky. Jen z městské kasy jsme za ně za ta léta zaplatili kolem 15 milionů korun,“ sdělila Mlejnková.

Autobusové nádraží v Semilech bylo původně umístěno na dnešním Riegrově náměstí. V roce 1992 bylo provizorně přemístěno do Podmoklic s tím, že se navrhovalo vybudování definitivního autobusového nádraží v prostoru pod Husovým sborem. S ohledem na záměr užšího propojení autobusového nádraží s železnicí byla územním plánem schválena nová poloha u Družstevní ulice v prostoru pod železniční stanicí.

Již v roce 2019 vznikla architektonická studie přestupního terminálu z pera Bohuslava Šenkýře. Počítá se i s vybudováním dalších autobusových zastávek přímo ve městě, aby veřejná doprava byla pro lidi co nejlépe dostupná. „Budeme to s dopravci koordinovat,“ poznamenala starostka.