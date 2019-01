Turnov – Dopravu na hlavní silnici I/10 z Turnova na Harrachov komplikuje u Dolánek oprava záplavami podemleté silnice.

„Až do Vánoc tam musejí motoristé počítat s čekáním a kolonami, provoz je sveden na polovinu vozovky a řídí ho semafory. Opravy by měly skončit do 20. prosince,“ řekl Jan Stach z libereckého Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem.

U Dolánek komunikaci narušila voda z přívalových dešťů letos v srpnu a záplavy na konci září pak dílo zkázy dokončily. Vozovka je podemletá a silničáři musejí podloží zpevnit a zabezpečit a dobudovat opěrnou zeď. „Opravy přijdou podle odhadů na šest milionů korun,“ řekl Stach.

Zhruba 50 kilometrů dlouhá trasa z Turnova do Harrachova, kterou denně projedou tisíce automobilů, prošla v letech 2003 až 2006 nákladnou rekonstrukcí za 1,6 miliardy korun. Z velké části ji financovala Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Stavba u Dolánek ale není jedinou komplikací, která nyní na trase na motoristy čeká. Ve Velkých Hamrech se pracuje na dostavbě a rekonstrukci kanalizace a i tam je doprava svedena na polovinu vozovky a řízena semafory. V Hamrech by ale práce měly skončit už v polovině listopadu.

Výrazně oddychnout si naopak mohli řidiči využívající k cestě do Krkonoš trasu po I/14 z Jablonce nad Nisou přes Smržovku a Tanvald. Po třech letech se oprava hlavního tahu blíží ke konci.

Na desetikilometrové trase, kde ještě před pár týdny komplikovalo dopravu sedm úseků se semafory, je dnes provoz plynulý. „Silnice je z 95 procent hotová, ještě se tam ale pracuje a dokončit musíme do zimy vodorovné značení,“ poznamenal Stach. Rekonstrukce za 400 milionů korun je spolufinancována z evropských fondů a hotova by měla být do konce listopadu.