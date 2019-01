Trutnovsko – Doba dovolených se blíží a lidé uvažují, jakou destinaci vybrat. Po průzkumu v některých cestovních kancelářích v Trutnově je jasné, že ekonomická krize teprve teď podstatně dolehla na klientelu cestovek.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

„Je to hodně vidět. Zákazníci přijdou, žádají informace a pak už je nikdy nevidíme. Zájezd si objednají prostřednictvím internetu,“ popsala trampoty zástupkyně jedné z místních cestovek.

Klienti se podle ní snaží vybrat levnější varianty zájezdů. „V současné době je velký zájem spíše o pobyty v termálních lázních na Slovensku a v Maďarsku, vyprodané jsou nyní třeba pobytové zájezdy, spojené s koupáním v Čechách. Ale kupříkladu dovolená na Slovensku v kvalitním hotelu přijde dnes finančně nastejno, jako letecky k moři. Lidé se tomu hrozně diví,“ dodala ještě vedoucí cestovní kanceláře.

Termály jsou v kurzu celoročně. „Je to nejhezčí relax, jaký znám. Jezdíme s manželem dvakrát do roka do slovenské Podhajské. Protože jsme poměrně skromní na jídlo a cestu volíme vlakem, tak to není taková finanční zátěž. Ale osobně radši dám těch pár tisíc dvakrát ročně za tohle, než se válet někde u moře. Vždycky si báječně odpočineme,“ svěřila své dojmy pětačtyřicetiletá Hanka Drobná.

I když řada klientů by ráda letěla do Egypta, někteří stále mají obavy. „Přitom situace v Egyptě je u moře úplně stabilizovaná. Vše se odehrávalo v Káhiře. To je, jako kdyby lidi dneska měli dát na to, jaká je politická situace v Česku. To by sem pak také asi nikdo nejezdil,“ zaslechli jsme další názor z cestovní kanceláře.

Mnozí klienti se po poznání vzdálenějších míst začínají vracet do osvědčených lokalit v Evropě, kam se dá dojet autem, autobusem nebo vlakem. Mezi nejoblíbenější destinace patří Chorvatsko. „Letos jsme se rozhodli se synem jet do chorvatského Gradacu. V minulých letech jsme vždy někam létali. Do Egypta, na Mallorcu, na Kypr. Teď pojedeme autem, je to blízko, je to změna. Peníze v tom nehrají roli, protože to vyjde v podstatě na stejné náklady. Nejsem ten typ, který by chtěl o dovolené vařit. Někdo možná ušetří, když si veze konzervy, ale my máme jídlo zaplacené. Je to pohodlnější a líp si dovolenou užijeme,“ svěřila se Zuzana Vojtová.