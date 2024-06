Adrenalin, emoce, ale především spousta zábavy a legrace. Tak se dá stručně popsat atmosféra sobotního závodu Dračí lodě na Dolcích. Ve známém rekreačním centru na okraji Trutnova se konal už počtrnácté. Soupeřilo 21 posádek.

Dračí lodě v Dolcích u Trutnova 2024. | Foto: Lenka Šálková

Po pátečních tréninkových jízdách byla v sobotu na programu nejprve série rozjížděk. Každý tým odjel tři, pak se jely finálové souboje o umístění.

Suverenitu z posledních let potvrdili členové posádky 2 Broskve a Banáni. Vyhráli potřetí v řadě kategorii Open a jako první v historii mají hattrick. „Když jsem tým v roce 2022 postavil, ani ve snu by mě nenapadlo, jak to s námi dopadne,“ napsal na Facebook kapitán Aleš Včeliš.

Vítězný tým 2 Broskve a Banáni na závodě Dračí lodě na Dolcích u Trutnova 2024.Zdroj: Lenka Šálková

Zhruba 200 metrů dlouhou trať zdolávaly posádky ve zhruba třináct metrů dlouhých kánoích, na špici s dračí hlavou a na zádi s ocasem. Každou tvořila kromě kormidelníka a bubeníka (udavače tempa) dvacítka pádlujících.

„Fyzické dispozice jsou důležité, ale klíčová je součinnost lidí, aby jeli stejně a fungovali jako tým. Kdo dokáže nejlíp sladit dvacet lidí s pádlem, ten je nejlepší,“ vysvětlil Tomáš Svolinský z jabloneckého spolku RK Dragon, který akci pořádal.

DRAČÍ LODĚ V DOLCÍCH 2024

Pořadí - kategorie Ženy:

1. Srdcařky z Dolců

2. Amazonky

3. Dračice z nemocnice

Pořadí - kategorie Open:

1. 2 Broskve a Banáni

2. Orange Team

3. Těžkej kalibr

Podle atmosféry bylo znát, že v Dolcích nešlo zdaleka jen o vítězství. „Dračí lodě jsou pro nás příležitostí vidět se s přáteli v mezičasech, zároveň podat sportovní výkon, který pro nás je úctyhodný. Samotná jízda je náročná, ale adrenalin, který prožíváme stojí za to,“ přiznala Michaela Zálešáková z týmu Srdcařky z Dolců, který už podruhé vyhrál kategorii výhradně ženských posádek.

Na 200 metrů dlouhé trati závodili místní i přespolní, mezi posádkami byly firemní i spolkové týmy. Třeba Pěkně vostrý jehly, Rakeťáci, Hamrští draci, Vikingové, nebo Dračí letka, Rýbrcoul - duch hor, Talpa Team či ZPA Smart Energy.

Při premiéře dračích lodí před čtrnácti lety v Dolcích byla jediná posádka. V poslední době se počet ustálil těsně nad dvacítkou. „Je úžasné vidět ten rozdíl, když lidé usednou do lodi úplně poprvé a nic neumějí, a když pak jsou schopní jet závod, moc hezky a užívají si to,“ ocenil pořadatel Svolinský.

Jako každý rok i letos vysekl Trutnovu poklonu. „Pro mě jsou Dolce vždy jedním z nejoblíbenějších závodů. Atmosféra tady je vždy perfektní. Rád vidím, jak se týmy přátelí a po závodě společně popijí,“ dodal Tomáš Svolinský z jabloneckého spolku Dragon.

