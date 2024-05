Drak vydrží v Trutnově měsíc, pak se vydá do Brna. Jak bude pěší pouť probíhat?

Členové spolku Trutnov - města draka zapřáhnou koňský povoz, na který naloží 350 kg těžkého draka, aby ho 22. června podle tisíc let staré pověsti symbolicky věnovali knížeti Oldřichovi a městu Brnu. „Z celé trasy dlouhé zhruba 200 kilometrů půjdeme 150 až 160 km opravdu pěšky,“ říká předseda spolku Trutnov - město draka Oto Štemberka.

Než dorazí z podhůří Krkonoš na jih Moravy, budou mít na trase dvanáct zastávek. První ve Žďáru u Trutnova, druhou v Kohoutově. Pak už zamíří za hranice Trutnovska. Nocovat budou zpravidla v kempech nebo táborových osadách, na některých místech sehrají divadelní představení o tom, proč se Trutnovští rozhodli draka do Brna odvézt. Zájemci je můžou na trase doprovázet, musí ale nechat doma psy. „Na prvním místě bude bezpečnost,“ zdůrazňuje Otto Štemberka, který po výpravě do Brna ukončí po dvaceti letech působení v pozici předsedy spolku Trutnov - město draka.

První rok EPO1 v Trutnově předčil očekávání. Jezdí tam i šéf olympijského výboru

Jak jste připraveni na neobvyklou pěší pouť z Trutnova na Brna?

Budu upřímný. Nikdo z nás něco takového nikdy nedělal a neorganizoval. Absolvovat výpravu s koňským dvojspřežením a šestimetrovým kovovým drakem v dnešním silničním provozu bude nadlidský úkol. Na některých silnicích první třídy a čtyřproudových vozovkách se s tím prostě nemůžeme objevit. Vybíráme si proto silnice druhé a třetí třídy, někdy půjdeme i přes les a pole. Budeme se snažit co nejméně překážet provozu. Myslím si, že akci máme logisticky dobře připravenou, že by mohlo všechno klapnout. Těšíme se na to, stejně jako na lidi, které potkáme na cestě. Myslím si, že to budou nezapomenutelná setkání.

Kam naložíte draka?

Drak bude naložený na otevřeném povozu a bude vystavený, aby na něj bylo vidět. Na kozlíku pojede kočí. Velký dík patří Petru Nývltovi, kterému koně patří a spolupracuje s námi i při dračích slavnostech. Koně povede až do Holic, na další části trasy se budou střídat další.

Šéf hasičů Martin Lelka se loučil, poslední akci velel z polní kuchyně

Proč převážíte draka do Brna?

Náš spolek se nikdy netajil přáním věnovat našeho draka městu Brnu u příležitosti tradované pověsti z roku 1024. Ukázalo se však, že jeho obdivované rozměry jsou v brněnské Staré radnici, ale konec konců i v celém centru Brna velkou překážkou. I přes vstřícný přístup ze strany Brna se nepodařilo najít důstojné místo k jeho stálé instalaci. Stará radnice v Brně se navíc v letošním roce stane národní kulturní památkou. Dohodli jsme se tedy, že zvolíme jinou trvalou připomínku společných slavností a zaznamenání trutnovské verze dračí pověsti.

Co to bude?

Vznikne pamětní tabule, která bude umístěna přímo v průjezdu Staré radnice v Brně. Slavnostně bude odhalena 22. června. Trutnov tak bude mít v Brně trvalou připomínku své dračí legendy. S tím jsme maximálně spokojení.

Pouť bude fyzicky hodně náročná. Jak se připravujete?

Bude extrémně náročná. Někteří členové spolku trénují. Já netrénuji, já půjdu na pankáče (směje se). Ale třeba v sobotu při dračích slavnostech jsem zvládl odpochodovat 29 637 kroků. Jít s drakem bude něco jiného, bude nutné přizpůsobit se koním a dalším okolnostem. Myslím si, že to bude o zvyku. Zpravidla přijde krize druhý, třetí den, ale máme na trase i zastávky, kde si odpočineme. Budeme kempovat a lízat si rány po cestě.

Kolik lidí absolvuje celou trasu?

S drakem půjde mezi deseti až dvaceti stálými členy. Někteří si kvůli tomu berou dovolenou. Počítáme, že se k nám budou lidé přidávat na trase.

Budou platit nějaká opatření pro zájemce, kteří budou chtít výpravu s drakem doprovázet?

Doprovázet nás můžou, ale zásadně bez psů. Pokud nás lidé navštíví třeba i na našich zastávkách na trase, budeme jenom rádi. Pro děti budeme mít připravené hry, sehrajeme divadelní frašku o tom, proč jsme se rozhodli draka do Brna odvézt. Tu nacvičujeme díky Petrovi Vanžurovi, známému trutnovskému divadelníkovi. Premiéru bude mít v Trutnově 6. června po sundání draka v naší rotundě, v zadním traktu bývalého Texlenu na Horské.

Dračí slavnosti v Trutnově.Zdroj: Foto: Miloš Šálek

Jak budou vypadat společné trutnovsko-brněnské oslavy v centru Brna 22. června?

Přes den budou na programu vystoupení i s účinkujícími z Trutnova. Vrcholem bude trutnovský průvod, který vyjde z Moravského náměstí na Dominikánské náměstí. Průvod povede bájný zakladatel Trutnova Albrecht z Trautenbergu na koni. Jeho nejvěrnější ponesou na dřevěných marách šestimetrového draka a zúčastní se i 60 manů celého Trutnovska. Průvod dojde na horní partii Dominikánského náměstí, kde bude drak položen a následně předán knížeti Oldřichovi, který ho věnuje brněnským. Obdržíme památný zvon. Přáli bychom si, aby na něj poprvé zazvonili náš starosta Michal Rosa a brněnská primátorka Markéta Vaňková. Představitelé obou měst odhalí pamětní desku v průjezdu Staré radnice. Děti, které se prokáží glejtem z celodenní hry, se mohou vyfotit na památku s drakem. V Brně jsme narazili na osvícené lidi, se kterými je výborná spolupráce. Na prvním místě musím jmenovat Turistické informační centrum.

Zastávky na trase

z Trutnova do Brna pátek 7. června Žďár u Trutnova

Žďár u Trutnova sobota 8. června Kohoutov

Kohoutov neděle 9. června Rasošky

Rasošky pondělí 10. a úterý 11. června Suté Břehy

Suté Břehy středa 12. června kemp Hluboký Holice v Čechách

kemp Hluboký Holice v Čechách čtvrtek 13. června Strakov

Strakov pátek 14. června Polička

Polička sobota 15. června Bystré

Bystré neděle 16. června Olešnice

Olešnice pondělí 17. června Kunštát

Kunštát úterý 18. června Lomnice

Lomnice středa 19. června Chudčice

Co bude pak s drakem?

Po slavnostech v Brně převezeme draka, tentokrát už normální cestou, zpátky do Trutnova. Na věž Staré radnice v Trutnově ho ale věšet nebudeme, až příští rok v květnu při dalších dračích slavnostech. Současný drak tak bude opět hlavním symbolem trutnovských dračích slavností.

Jaké byly sobotní slavnosti v Trutnově?

Úspěšné. Překvapilo nás ale, že dopoledne a prakticky až tak do druhé hodiny odpoledne byla návštěvnost hodně nízká, až na celodenní hře bylo hodně dětí. Odpoledne začalo lidí přibývat a k večeru byla hodně silná účast. A průvod byl úplně fantastický. To bylo vyvrcholení. Děkuji všem lidem, kteří přišli. Díky nim měly slavnosti úžasnou atmosféru.

Byly to vaše poslední slavnosti v roli předsedy spolku Trutnov - město draka?

Určitě.

Jako předseda spolku jste pokaždé vedl v čele průvod, který s drakem prošel městem na náměstí. Nebude vám to chybět?

Nebude. Třeba nové vedení spolku řekne, ať jdu v čele i při dalších slavnostech, ale to už bude příkaz. To už nebude moje dobrá vůle.

Máte jasno o tom, kdo bude váš nástupce?

V podstatě máme jasno, ale veřejnosti to oznámíme, až bude po valné hromadě. Chceme si to ještě rozebrat mezi sebou, zhodnotit slavnosti a velkou pouť do Brna, která je ještě před námi. Bude to obměna generací.

Co vás vedlo k tomu předat vedení úspěšného spolku po dvaceti letech někomu jinému?

Příští rok mně bude 60 let. Ono se to nezdá, ale je to opravdu vyčerpávající činnost. Dvacet let stačilo, je potřeba okysličení. Neznamená to ale, že bych spolek opustil. Rád pomůžu svými zkušenostmi. Drajv, nápady a ideové ztvárnění už chci nechat na těch, kteří přijdou po nás.

Pověst o předání draka V roce 1024 svolal kníže Oldřich do Brna zemský sněm, na kterém chtěl předat vládu nad Moravou svému synu Břetislavovi. K přísaze věrnosti se měli dostavit zástupci šlechty i měst. Rada města Trutnova se tehdy rozhodla, že daruje knížeti vysušenou a vycpanou kůži draka, jenž byl zabit před osmnácti lety, a požádá knížete o udělení městského znaku a pečeti. Na cestu do Brna se vydal pan Albrecht z Trautenbergu. Přijel o den dříve než Oldřich a draka nejprve vystavil na náměstí. Druhého dne vyjel knížeti tři míle v ústrety. Ve městě předal vzácnou trofej a žádost městské rady. Kníže obojí přijal a následně udělil městu znak i pečeť. Draka dal pověsit do průjezdu brněnské radnice, na věčnou památku. Zdroj: www.trutnovmestodraka.cz

Mohlo by vás také zajímat: V EPO1 začala výstava, kterou svět ještě neviděl. Je to Jízda!