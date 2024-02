„V pátek 7. června zapřáhneme koňský povoz, na který naložíme draka a vyrazíme na cestu do Brna,“ říká předseda trutnovského spolku Otto Štemberka, který v rozhovoru pro Krkonošský deník popsal, jak bude neobvyklé putování probíhat, kdy se budou konat dračí slavnosti v Trutnově a co se bude dít v Brně. Zároveň promluvil o změnách ve vedení spolku Trutnov - město draka, k nimž letos dojde.

Kdy se budou konat letošní dračí slavnosti v Trutnově?

Dračí slavnosti proběhnou v sobotu 4. května a letošní podtitul je "Tisíc let brněnského draka". Letos je to totiž 1000 let, kdy podle pověsti odvezli Trutnované vycpaného draka do Brna jako dar knížeti Oldřichovi. Tuto pověst členové našeho spolku vzali téměř doslova a vypravíme se na více jak čtrnáctidenní pouť s drakem z Trutnova do Brna, kde se v sobotu 22. června uskuteční společné brněnsko - trutnovské slavnosti.

Jak budou vypadat dračí slavnosti v Brně?

Jednodenní slavnost se uskuteční na Moravském náměstí a ve Staré radnici, kde dodnes visí známý vycpaný krokodýl - brněnský drak. Akt darování draka se pak odehraje před Novou radnicí na Dominikánském náměstí. Na celý den je připravený bohatý kulturní program a spousta drobnějších atrakcí. Dá se říct, že to nejlepší z Trutnova chceme převést do Brna.

Trutnovu drak zůstane. Do Brna zamíří koňským povozem, pak se vrátí zpět

Už máte koňský povoz na výpravu do Brna?

Koníci se budou logicky střídat. I zde, aspoň v prvních etapách, spolupracujeme s panem Nývltem, který vodí koně při průvodech v Trutnově. Spolupráce s ním je osvědčená. Díky jeho zkušenostem se vůbec můžeme do takové akce pustit.

Kolik lidí se pouti zúčastní?

Takové pevné jádro počítáme 15 - 25 lidí, ke kterým se budou ostatní připojovat. Každý je vítán, a to i kdyby šel jen kousek cesty s námi. Nikoho neodmítneme. Máme ale jeden požadavek - není možné vzít s sebou čtyřnohé miláčky.