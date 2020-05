Proud lidí, který se poslední květnovou sobotu valil podél řeky Úpy, sice nebyl tak mohutný jako obvykle, důvody k tomu však byly vzhledem k současné situaci pochopitelné. Průvod městem, doprovázený řinčením bubnů, zvonců a ozářený loučemi, přesto kouzlo neztratil.

Deset mužů v dlouhých červených kápích neslo na dřevěném podstavci šestimetrového draka. Další dva je jistili. „Ti jsou připraveni na střídání a střeží ocas, který je pohyblivý a může se stát, že by mohl někoho trefit při nějakém výkyvu,“ vysvětluje Otto Štemberka, předseda spolku Trutnov - město draka, který dračí slavnosti organizuje.

Drak je kovový. „Je vyrobený z několika druhů kovu. I s dřevěnou podestou váží zhruba 350 kilogramů. Není to určitě nic lehkého. Spousta lidí si myslí, že je to dost snadná záležitost, ale je opravdu těžký,“ vyvrací představy, že dračí figurína je jako pírko. „Navíc manipulace s ním je technicky opravdu náročná,“ upozorňuje Štemberka.

Vyzdvihnout a připevnit takový kolos na historickou věž Staré radnice vyžaduje souhru a preciznost. „Draka vytahujeme přes kladku, na věži se zachytí do kovového oka. Máme staticky spočítané, aby bylo vše v pořádku. Musí být také podepsán dokument o bezpečnosti práce,“ poukazuje šéf spolku na to, že vyvěšení draka není jen hra.

Obyvatelé a návštěvníci Trutnova budou na Krakonošově náměstí obdivovat kovového draka, který visí hlavou dolů, přes léto do začátku podzimu. Spolek Trutnov - město draka ještě termín sundání nezná. „Bude to na přelomu září a října. Uvidíme, možná dojde ke spolupráci se spolkem Rýbrcoul. Sundání draka bychom mohli spojit s jejich akcí. Předběžně jsme už o tom jednali,“ říká Otto Štemberka.

Program, který měl připravený letos, bude chtít přesunout na příští rok. „Ale je to otázka, protože instalace, které jsme měli nachystané, byly hodně složité. Začneme pracovat už od podzimu na tom, aby se nám to podařilo,“ ujišťuje předseda spolku a upřesňuje, co vše měli diváci zažít: „Letošní ročník měl být o našem lese. Velkým překvapením měl být Lunalón, největší model Měsíce, který existuje. Nachystané také byly obří sedmimetrová loutka rytíře a velká celodenní hra s mnoha překvapeními. Snad se podaří příští rok vše uskutečnit.“

Spolek Trutnov - město draka nicméně nemyslí pouze na příští rok, ale mnohem dál. „Máme velký cíl za čtyři roky. S drakem chceme absolvovat pouť po celých Čechách, odvézt ho do Brna a tam udělat s Brňany velkou historickou slavnost. Je to kvůli pověsti z roku 1024, podle níž Albrecht z Trautenbergu s Trutnovany předal v Brně draka knížeti Oldřichovi. To bychom chtěli zopakovat po tisíci letech,“ prozrazuje Otto Štemberka.