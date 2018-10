Drak už na radnici nevisí. Sundali ho a uložili na zimu do sluje

Trutnov - Stovky lidí se dnes přišly podívat na svěšení draka z věže Staré radnice. Tradiční událost je komornější verzí květnových dračích slavností, při kterých Trutnované naopak šestimetrovou saň na radnici zvedají.

Podle zvyklostí předcházelo rituálu zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. Na závěr - na pokyn Albrechta z Trautenbergu - sundali muži v kutnách plechového draka, a dovolili, aby si ho zblízka prohlédli a osahali ti nejmenší. Pak ho převezli do zimoviště. „I když drak nikdy nespí, musí si odpočinout. Jako ještěr a studenokrevný živočich ožívá, když začne svítit slunce. Čili na radnici se může vyhřívat od jara do podzimu,“ řekl Petr Kotyza ze sdružení Trutnov - město draka.



Při oživování dračí mytologie spolek vychází z dobových pověstí. Podle nich byly v Trutnově svolávány dva manské sněmy. Jeden na konci dubna na svatého Jiří a druhý na konci září na svatého Michala (oba drakobijci). „V blízkosti oněch termínů draka zdviháme a sundáváme. Mezi těmito svátky drak visí na radnici,“ upřesnil Kotyza.



Umístit nebo odstranit draka z radnice není úplně snadná záležitost. Vše je pečlivě spočítané a secvičené. Deset mužů draka spouští na lanech, dva jsou uvnitř radnice, aby ho zajistili k trámu (nebo odpojili). „Nechali jsme si od odborníka vypracovat manuál, jak zavěsit a jak sundat. Máme mezi sebou asi patnáct lidí, kteří jsou na to proškoleni, včetně bezpečnosti práce,“ zdůraznil Otto Štemberka ze sdružení Trutnov - město draka.



Spolek uvádí už třináct let do života bájné pověsti o založení města. Jedna vypráví příběh, jak lidé přemohli draka, a vycpaného ho pověsili do kamenné věže. Drak se stal hlavním trutnovským symbolem a dodnes je ústřední částí znaku města.

Příští rok budou květnové dračí slavnosti o trutnovských mlýnech.