O kousek odolal rekord v počtu draků nad městem. Letos se jich nad Hostinné vzneslo v jeden čas 71, což je o sedm méně než historicky nejvyšší počet. To však dětem a ani dospělým nevadilo. Jelikož počasí přálo, panovala skvělá atmosféra a návštěvníci si tak drakiádu užili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.