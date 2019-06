Velká část textilního průmyslu se kdysi neodehrávala jen v továrnách, jako dnes, ale převážně v domácnostech. Připomíná to zcela nová expozice v trutnovském Muzeu Podkrkonoší nazvaná Toč se a vrč, můj kolovrátku!

Dnes neřešíme, jak vznikají látky pro oblečení, které nosíme. Za pár stovek si můžeme snadno a rychle koupit nové. Dřív to tak ale nebylo. Například v 19. a 20. století. „Naši předci si oblečení vyráběli sami doma. A byla to namáhavá celoroční práce od jara do jara,“ uvedla kurátorky výstavy Petra Ondryášová.