Drony nad Krkonošemi létat nesmějí

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 15 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU (MAN SKLÁPĚČ) - STROJNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘP: C, CE - profesní průkaz strojník - strojní průkaz, , práce v okresech SM, JC, TU, , kontakt: osobně (od 8.00 do 17.00 hod.), e-mailem, telefonicky (od 8.00 do 17.00 hod.). Pracoviště: Setter, a.s., 512 35 Čistá u Horek. Informace: Kratochvíl, +420 603 234 453.