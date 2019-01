Trutnovsko – Soukromá nemocnice ve Vrchlabí by se podle jejího nynějšího ředitele a čerstvě zvoleného prvního náměstka hejtmana za zdravotnictví Vladimíra Drymla (ČSSD) mohla stát součástí sítě nemocnic Královéhradeckého kraje. Ve středu to oznámil na tiskové konferenci po ustavujícím krajském zastupitelstvu.

Vrchlabské nemocnici hrozí po mém odchodu zavření, tvrdí Dryml.

„Beze mne na pozici ředitele nemocnice jí hrozí zavření. Kdybych do ní vloni nenastoupil, už by možná byla zavřená. A já nyní z funkce ředitele odcházím a hrozba jejího zavření majitelem je nyní proto opět reálná. Žádný střet zájmů v tom proto nehledejte. Jen zájem o zachování dostupné zdravotní péče pro spádovou oblast s 35 tisíci obyvateli, v zimní sezoně ještě o několik desítek tisíc lidí více,“ vysvětlil náměstek královéhradeckého hejtmana odpovědný za zdravotnictví Vladimír Dryml.

Podle jeho slov byla nemocnice před lety zadlužená, on ji dokázal vytáhnout z nejhoršího, otevřel například oddělení gynekologie.

„Stal jsme se radním odpovědným za zdravotnictví, za zachování dostupné zdravotní péče a jediným způsobem, jak se vyhnout riziku zavření nemocnice, je v tuto chvíli její začlenění do krajského nemocničního holdingu,“ dodal Dryml.„Preferuji formu dlouhodobého pronájmu,“ uvedl Dryml, který pozici ředitele nemocnice opustí k 1. lednu. Poté se bude věnovat funkci zastupitele a senátora.

Svůj dosavadní post místostarosty Broumova opustí i nový hejtman Lubomír Franc. „Nový místostarosta by měl být zvolen 10. prosince,“ upřesnil. Budoucí kroky nové krajské rady osvětlil druhý náměstek hejtmana odpovědný za ekonomiku a zahraniční vztahy Josef Táborský.



„Chystáme revize hospodaření a rozpočtu na příští rok, také kontroly a audity na krajském úřadě,“ vysvětlil Táborský, který do konce listopadu bude starostou obce Kopidlno na Jičínsku. Připustil však, že ve vedení obce, avšak na jiné pozici, by mohl zůstat.

Nová rada také potvrdila svůj záměr zastavit transformaci sociálních zařízení v kraji a nastínila také úmysl započít jednání s městem Hradec Králové a firmou Atol o systému parkování v krajské metropoli. "Smlouvu s firmou Atol jsem viděl. Každá se dá zrušit, nebo pozměnit kupříkladu dodatky," sdělil Vladimír Dryml.