Jiří Fremuth: Hory v zimě patří běžkařům, vždyť je mají jen na pár týdnů

Období, kdy si běžkaři mohou užít dobré podmínky, trvá na horách jen pár týdnů. Nemyslím si, že běžkaři jsou nějaká „elita“, která nechce v zimě nikoho pustit na hřebeny hor. Problém vidím ve chvíli, kdy trasy nejsou dostatečně tvrdé na to, aby se po nich dalo chodit, aniž je poničily krátery od šlépějí pěšáků. V tu chvíli rozšlapou nejen prostor mezi stopami, kde se bruslí, ale snáz se jim často nakonec jde po krajních stopách určených pro klasiku. Nakonec to si hory neužijí běžkaři ani chodci. Navíc pěší výletníci často neznají zákony českých hor, tedy kdo má kdy přednost. Stejně jako silnice primárně slouží autům, chodník chodcům, běžecké trasy se upravují pro běžkaře. Ostatně pokud by stopy neprojely rolby, nikoho by ani nenapadlo brodit se sněhem na hřebenech jen tak v zimních botách. Prostě by to bez lyží nešlo.

Jiří FremuthZdroj: Deník/Jiří Fremuth