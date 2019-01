Hradec Králové – Dominik Duka, který vystřídá v úřadu pražského arcibiskupa a českého katolického primase Miloslava Vlka, se chce nejdřív seznámit s prací svého předchůdce.

Například na otázky majetkového vyrovnání vztahu církví a státu je podle něj brzy, řekl dnes novinářům krátce po svém oficiálním jmenování. Podotkl však, že je toto téma jeho „životní evergreen“.

„Do jisté míry se to dotýká nevyřešených bodů, které musí řešit zejména vláda České republiky a český stát. Ta nevyřešená situace blokuje rozvoj obcí, měst a krajů. Chceme takovou dohodu, která by byla ku prospěchu celé společnosti, a tím pádem ku prospěchu církví a náboženských společností,“ uvedl Duka.

Nově jmenovaný arcibiskup doufá, že napomůže k mezinárodní smlouvě České republiky a Vatikánu i k nedořešenému vlastnictví katedrály svatého Víta. Nicméně podotkl, že je jen jednou z mnoha osob, která se na těchto otázkách podílí. „Já věřím, že se to dořeší ke spokojenosti všech. Bude záležet na těch procesech, které jsou nastartovány,“ řekl Duka k tématu katedrály.

Církev by se podle něj měla obracet na mladší generaci, vést odvážný a otevřený dialog, jak to již potvrdil plenární sněm v roce 2005. Dominik Duka převezme úřad do dvou měsíců.

„Budu muset rozlišovat náboženský život v hlavním městě Prahy a Středočeském kraji, což je zvláštní region, který je odčerpáván hlavním městem. Často si lidé stěžují, že žijí ve vnitřním pohraničí,“ řekl Duka.

Dominika Duku papež Jan Pavel II. jmenoval biskupem královéhradecké diecéze v roce 1998. Odchází tedy po více než 11 letech. Scházet mu prý bude hradecké panorama, jeho spolupracovníci z arcibiskupství a například i tamní univerzity.

„Jsem Hradečák a jsem občanem tohoto města. Doufám, že Praha bude také takto otevřená,“ řekl Duka. (čtk)

Praha - Novým pražským arcibiskupem a českým katolickým primasem byl v sobotu jmenován královéhradecký biskup Dominik Duka.

Rozhodnutí Vatikánu v sobotu ČTK sdělilo pražské arcibiskupství. Duka ve funkci nahradí Miloslava Vlka, který rezignoval kvůli svému věku. Vlk si ale i nadále podrží církevní hodnost kardinála.

Duka se funkce ujme nejpozději do dvou měsíců, a to při bohoslužbě v katedrále svatého Víta. Datum bohoslužby zatím nebylo stanoveno, podle mluvčího arcibiskupství Aleše Pištory ale bude oznámeno "v nejbližší době".

Vlk působil jako český primas od roku 1991 a patřil mezi deset nejdéle sloužících pražských arcibiskupů. V roce 2007 podal podle církevních pravidel rezignaci na svůj úřad, protože dovršil 75 let. Papež Benedikt XVI. ale jeho rezignaci přijal až tuto sobotu.

Duka byl podle znalců českého katolického prostředí favoritem. „Mezi obyčejnými katolíky je favorit jasný. Dominik Duka, který má výborné renomé,“ sdělil křesťanský publicista Tomáš Zdechovský.

Sám Duka se k možnosti stát se arcibiskupem doposud vyjadřoval rezervovaně. Dával najevo, že v čele katolické církve by měl stát spíše někdo mladší, nezatížený životem v totalitní společnosti. „Nemohu Vám odpovědět, kdo se stane pražským arcibiskupem. Rozhodnutí leží v rukou papeže,“ odpověděl biskup v prosincovém on–line rozhovoru Deníku /celý rozhovor včetně VIDEA a FOTOGALERIE najdete zde/.

Dominik Duka (vlastním jménem Jaroslav Duka) je 24. sídelním biskupem královéhradecké diecéze. Jmenován byl roku 1998. V Hradci se před 67 lety narodil a absolvoval tady Gymnázium J. K. Tyla. Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, je také vyučeným strojním zámečníkem, vykonával několik civilních zaměstnání a za svoje působení v církvi se v 80. letech octl na dva roky ve vězení.

Stáli v čele církve

Pražská arcidiecéze je nejstarší existující diecézí v České republice (založena 973, na arcidiecézi povýšena 1344) a metropolitní arcidiecézí České církevní provincie. K ní náleží ještě diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Arcibiskup pražský je zároveň primasem – formální hlavou katolické církve v České republice.



V novodobé historii státu spravovali pražskou arcidiecézi biskupové:

Pavel hrabě Huyn, 1916 – 1919

František Korda, 1919 – 1931

Karel Kašpar, 1931 – 1941, kardinál

Josef Beran, 1946 – 1969, kardinál

František Tomášek, 1977 – 1991, kardinál

Miloslav Vlk, od 1991, kardinál

"Jsem Hradečák"

