Všeobecná sestra Co vás čeká? - poskytování ošetřovatelské péče - monitoring, hodnocení a evidence zdravotního stavu klienta - dohled nad výkonem práce pečovatelů Co je k tomu potřeba? - ukončené odborné vzdělání - trpělivý a vstřícný přístup - spolehlivost Nabízíme: - 5 týdnů dovolené - dotované stravování - odborný růst a vzdělávání - rodinné pracovní prostředí - zaměstnanecká sleva do partnerské lékárny 34 000 Kč

Detail nabízené práce