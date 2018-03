Dvoráky hlídají další kamery. Jejich přítomnost zvyšuje bezpečnost

Dvůr Králové - K základní škole, školní družině, na most Jana Palacha nebo k železničnímu přejezdu. Právě na tato čtyři místa v minulých dnech umístila královédvorská městská policie nové kamery.

Kamera. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lukáš Ivánek

Hlídají bezpečnost obyvatel, pomáhají v prokazování kriminality a vandalismu. Policistům ale přispívají i k monitoringu silničního provozu. „Investovali jsme také do výměny zastaralé výstroje a vybavení strážníků. Nakoupili jsme i osobní kamery, kamery do vozidel, střelné zbraně i ochranné vesty,“ řekl ředitel Městské policie Dvůr Králové Jan Štípek.



Za doplnění a modernizaci systému královédvorská městská policie zaplatila na přelomu roku 400 tisíc korun. V dalších investicích bude pokračovat i letos.



Kamerový systém ve Dvoře Králové funguje už více než 10 let. Tamní policisté takto sledují čtyři desítky míst. Dalších osmnáct osobních snímačů mají připevněné na svém vybavení.



KLÍČOVÝ PRVEK BEZPEČNOSTI V ÚPICI

Kamerové systémy jsou ve městech stále oblíbenější a především účinnější součástí bezpečnostních opatření. Výrazně se na zklidnění společenské situace projevily například v nedaleké Úpici. „Úpický kamerový systém výrazně přispěl ke zklidnění situace ve městě. Opravdu výrazně,“ potvrzuje Pavel Škandera, vedoucí Územního odboru Trutnov Policie ČR.



"Město k němu přistoupilo poprvé před pěti lety, kdy jsme posilovali také počet policistů na úpické stanici. Vloni přibyly do městského systému tři sledované body, další budou zřejmě následovat. Policie České republiky v této záležitosti koordinuje činnost s Městskou policií Trutnov, máme online přehled o dění v celém městě,“ pochvaluje si Škandera.



KAMERA SE ZVUKOVÝM ZÁZNAMEM

Součástí královédvorského systému je také kamera, která zaznamenává zvuk. „Vybavili jsme jí mobilní systém kamer, který využíváme. Zastaralé vybavení chceme obnovovat i v letošním roce,“ plánuje ředitel Jan Štípek. Radnice už schválila žádost o dotaci.