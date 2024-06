Do dvou let vzniknou v Evropě dvě velká chovná centra pro nosorožce. Jedno v Safari Parku Dvůr Králové, druhé v berlínské zoologické zahradě Tierpark. Fungovat začnou v roce 2026. Obě mají přispět k záchraně téměř vyhynulého nosorožce bílého severního.

Nosorožci bílá jižní ve Dvoře Králové nad Labem. | Foto: Helena Hubáčková/SPDK

Ve Dvoře Králové už začíná rekonstrukce možná největšího nosorožčího pavilonu na světě. Má dvě fáze, každá bude stát odhadem 25 milionů korun. První skončí letos, druhá do konce příštího roku. Chovné středisko začne fungovat v roce 2026.

Druhé o rozloze asi tří hektarů a za téměř 5 milionů eur vznikne v Tierparku Berlin. Součástí bude i veterinární stanice. V sousedství sídlí Leibnizův institut pro výzkum divokých a zoo zvířat.

Důvody pro vznik center jsou zřejmé. Na světě už nežije ani jeden samec nosorožce bílého severního. V keňské rezervaci Ol Pejeta pobývají poslední dvě samice, které se narodily ve Dvoře Králové. Nejsou však schopné přivést na svět mláďata.

„Příběh severních bílých nosorožců znají lidé po celém světě. Nechceme o tento fascinující druh přijít. Je na nás využít všechny prostředky, abychom jeho vymření zabránili,” uvedl Andreas Knieriem, ředitel Tierparku Berlin.

Nadějí na přežití druhu je asistovaná reprodukce chystaná experty z týmu BioRescue. Po umělém oplodnění můžou plody odnosit samice příbuzného poddruhu - nosorožců bílých jižních. Právě v nových chovných centrech by se pak měla mláďata narodit.

Safari Park a berlínská zoo s tamním výzkumným institutem už spolupráci potvrdily dohodou. Nyní se záchrana bude odehrávat nejen v Keni, ale i v Evropě. Dvůr Králové se však na záchraně nosorožce podílí už delší dobu.

„Bez zoologických zahrad by severní bílý nosorožec už vyhynul. Dokonce i k vytvoření embryí severního bílého nosorožce jsme došli pouze díky spolupráci s evropskými zoologickými zahradami, která vedla k vývoji nástrojů a postupů, jež dnes při záchraně severních bílých nosorožců používáme,“ připomněl ředitel Safari Parku Přemysl Rabas.

Vědci z BioRescue úspěšně přenesli v laboratoři vytvořené embryo jižního bílého nosorožce do těla jiné jižní bílé samice. Věří, že to vyjde i při přenesení severního embrya do těla jižní matky. V tom případě by byli velmi blízko k záchraně nosorožce. „Jsme přesvědčeni, že díky metodám vyvinutým v BioRescue se narodí mláďata nosorožce bílého severního,“ dodal vědecký šéf projektu Thomas Hildebrandt.

Zatím jsou veškerá severní bílá embrya vytvořená v rámci projektu BioRescue uložena v italské laboratoři Avantea a rovněž v Berlíně v tekutém dusíku.

