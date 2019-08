Po příjezdu z Evropy byla zvířata kvůli aklimatizaci v ohradách z dřevěných kůlů. Ošetřovatelé jim tam přiváželi větve přímo ze savany, aby tak měli neustálý přístup k čerstvé stravě a zvykali si na rostliny, kterými se budou živit ve volné přírodě.

Nyní se nosorožci přesunuli do přírody s přirozenou vegetací. Jsou ve výbězích, které bezprostředně navazují na ohrady a jejich oplocení je tvořeno kameny a elektrickými dráty. Nejdříve byl vypuštěn samec Manny. „Už po chvíli se pustil do okusování místní vegetace,“ řekl zoolog Jiří Hrubý, který na zvířata dohlíží přímo ve Rwandě.

Pak následovala samice Jasmína a i ta zvládla přechod do většího bez problémů. Ve středu byla vypuštěna zbylá trojice, samice Jasiri a Olmoti a samec Mandela. „Trojice se po vypuštění držela spíš při sobě a prozkoumávala nový terén společně,“ upřesnil Hrubý.

Dřevěné ohrady zůstaly otevřené a zvířata se do nich mohou vracet podle libosti. „Vypuštění nosorožců do větších výběhů, v nichž se však stále dají dobře pozorovat a kontrolovat, je nutnou fází aklimatizace. Zvířata zůstanou ve větších výbězích několik týdnů a podle toho, jak si zvyknou, budeme posuzovat jejich případné vypuštění do většího prostoru,“ dodal Jan Stejskal, vedoucí zahraničních projektů Safari Parku Dvůr Králové.

Pět nosorožců černých bylo ze Dvora Králové převezeno do národního parku Akagera 23. a 24. června. Mají podpořit obnovení populace nosorožců ve Rwandě. Nosorožce na cestu připravila a zorganizovala dvorská zoo, ve spolupráci s patronkou přesunu Veronikou Vařekovou, rwandskou vládou, organizací African Parks a Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Tři nosorožce ze Dvora, jednoho z Flamingo Landu v Anglii a jednoho z Ree Park Safari v Dánsku vybral pro tento projekt Mark Pilgrim, koordinátor chovu nosorožců černých v Evropě v rámci EAZA.