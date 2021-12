Dvorské ozdoby dobývají svět i Česko. Američané si věší na stromeček hamburgery

/FOTOGALERIE/ Extravagantní do USA, tradiční do Japonska a Austrálie. Takové vánoční ozdoby exportuje tradiční výrobce ze Dvora Králové nad Labem do zahraničí. Do ciziny míří z družstva umělecké výroby DUV 65 procent produkce. V posledních dvou letech výrazně stoupl odbyt v Česku. Fabrika na výrobu skleněných vánočních ozdob letos vyprodukovala 600 tisíc kusů. Používá 600 barevných odstínů. Vše je ruční práce bez využití strojů.

Křehká krása. Družstvo umělecké výroby ve Dvoře Králové nad Labem je největším výrobcem ručně vyráběných a malovaných skleněných vánočních ozdob v Česku a Evropě. | Foto: Jan Bartoš

Hamburger a okurka, které se dodávají do USA, brokolice a květák, jež mají v oblibě Švýcaři, nebo chobotnice, krokodýl, láhev whiskey, šálek latté, kabelka či lak na nehty. Na stromečku vám může viset cokoliv, na co si vzpomenete. Vyrábí se ve Dvoře Králové nad Labem na Benešově nábřeží, kde sídlí největší výrobce ručně vyráběných a malovaných skleněných vánočních ozdob v Česku a Evropě. Přehlídka vzorků je opravdu pestrá. Tradiční výroba je plná moderních prvků. "Za poslední dva roky se neuvěřitelně zvedl tuzemský trh. Můžeme za to poděkovat patriotismu českého národa. Obrací se na nás opravdu veliké množství českých zákazníků. Zažíváme boom," říká Regina Jáklová, místopředsedkyně výrobního družstva a vedoucí královédvorské provozovny. "Jde především o mladé rodiny s dětmi. Velmi si toho ceníme. Takový zájem od českých zákazníků jsem ještě nezažila. Je to protiklad ve srovnání s exportem, který naopak klesá," dodává. Výrobou vánočních ozdob žil celý Zdobín, jezdily si pro ně manželky velvyslanců Už nyní se chystají na příští rok Navzdory probíhajícímu adventu se ve výrobním procesu už teď zabývají příštím rokem a novými kolekcemi. "Nejnáročnější období je mezi březnem a zářím. Můžete to připadat zvláštní, ale v létě se dělají přesčasy, chodí se do práce v sobotu, aby se všechno stihlo vyrobit a dodat," líčí Martina Andrlová, která má ve firmě Vánoční ozdoby DUV - družstvo na starosti zahraniční obchod. Ani teď však klid rozhodně nepanuje. Vánoce se blíží, lidé nakupují, chtějí si ozdobit stromek. Větší frmol je znát i v prodejně ve Dvoře Králové nad Labem. "Hlavně soboty jsou hodně hektické. Přes týden probíhají exkurze do výroby, předvánoční zájezdy. Posílili jsme prodej v obchodě i na e-shopu," popisuje Martina Andrlová. Covidová situace zatrhla obvyklý prodej na vánočních trzích, kde ozdoby pochopitelně budily pozornost. Dvorské obchodnice a malířky stihly absolvovat jen trhy v Kuksu a Dobřenicích. Těsně před lockdownem v Rakousku prodávaly čtyři dny v obchodním domě ve Vídni a českém velvyslanectví. Historické foto: Jak se ve Zdobíně vyráběly vánoční ozdoby a stavěla vodní nádrž Většina ozdob putuje do zahraničí Do Rakouska, ale také Německa, Švýcarska a dalších zemí Evropy i zámoří putuje nadpoloviční většina skleněných ozdob vyrobených ve Dvoře Králové. "Například Švýcaři mají radši jednoduché dekory, koule, sítotisk, v USA si potrpí na extravagantní motivy," porovnává Andrlová. Do Japonska pro změnu míří mrazolakové vzory s moderními prvky, vyráběné tradiční metodou. Na českém trhu je aktuální novinkou z minulého týdne limitovaná edice skleněných vánočních skřítků s vousy. Premiérově se na pultech dříve objevily také kolekce s lesní tématikou v podobě hříbků, sovy, veverky, lišky, červenobílé nordic ozdoby inspirované skandinávským prostředím, ale také speciální halloweenské s duchy, dýněmi a pavouky či slon, žirafa nebo krokodýl, kteří odkazují na místní safari park. Nosorožci ze Dvora Králové létají na trupu Boeingu Kenya Airways Po uzavření provozovny v Horním Bradle na Chrudimsku letos v dubnu pokračuje výroba vánočních ozdob už jen ve Dvoře Králové nad Labem. Nedaleko odtud, ve Zdobíně, tradice uměleckého družstva začala před 90 lety. V roce 1991 mělo družstvo Vánoční ozdoby šestnáct provozoven. "Ve srovnání s loňským rokem produkce klesla o dvacet procent. Projevilo se na tom uzavření provozu v Horním Bradle," konstatovala Regina Jáklová, místopředsedkyně výrobního družstva a vedoucí královédvorské provozovny. Při výrobě vánočních ozdob používají ve Dvoře Králové přibližně 600 barevných odstínů až v šesti efektech jednotlivého odstínu - lesk, mat, mrazolak, porcelán, metalíza a takzvaný skořápkový efekt. Široká nabídka posypů a doplňků k dekorování vánočních ozdob umožňuje splnit i ta nejrozmanitější přání a představy zákazníků. Při exkurzích můžou zájemci názorně vidět, jak složitým procesem probíhá výroba vánočních ozdob: od foukání suroviny, stříbření, barvení, dekorování až po balení. FOTO: Vánoční ozdoby s věnováním dostávají i psí mazlíčci

