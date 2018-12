Dvůr Králové nad Labem - Hned dva nové přírůstky představil včera dvorský Safari Park. Samici nosorožce bílého jižního Jabulina z francouzské Zoo Montpellier a čerstvě narozené mládě nosorožce černého.

S novým přírůstkem má nyní Safari Park devatenáct černých nosorožců, což je vůbec nejvíc v jeho historii. „V neděli narozené mládě je už 46. nosorožcem černým, který u nás přišel na svět,“ oznámil ředitel Přemysl Rabas.



Matkou nového přírůstku je dvanáctiletá samice Maisha, otcem samec Mweru. „Maisha přivedla na svět v minulosti bez problému dvě mláďata a vše proběhlo hladce i tentokrát. Sameček váží 41 kilo a je tak jedním z největších mláďat, jaké jsme tu kdy měli," upřesnil zoolog Jiří Hrubý.



Porod začal v neděli kolem deváté ráno. "Je to velmi silné a živé mládě. Stačila mu ani ne půl hodina a už se dokázalo poprvé postavit na všechny čtyři," doplnil zoolog. Zatím je mládě s matkou ve vnitřní ubikaci, do venkovních výběhů spolu začnou chodit, pokud to počasí dovolí, až po Novém roce.

V úterý večer přibyla k jednomu samci a dvěma samicím nosorožců bílých v Safari Parku sedmnáctiletá Jabulina ze Zoo Montpellier. Ve Francii se jí nepodařilo spojit se samcem. Ve Dvoře by se měla zapojit do chovu a rozšířit stávající tříčlennou skupinu. „U nás máme se spojování nosorožců bohaté zkušenosti, proto jsme ji neměli důvod odmítnout. Pokusíme se ji postupně začlenit do stávající fungující skupiny,“ uvedl Jiří Hrubý.



Východočeský Safari Park patří mezi nejlepší chovatele nosorožců na světě. Dosud se v něm narodilo 45 nosorožců černých. Stal se i hlavním iniciátorem chystaného přesunu pěti jedinců do africké Rwandy, a to společně se světovou topmodelkou Veronikou Vařekovou, která se Dvorem Králové na ochraně volně žijících zvířat léta spolupracuje.