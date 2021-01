"Chov zmijí Nitscheiových je velmi náročný. Jsou to jedovatá zvířata, která navíc díky tomu, že žijí ve vysokých horách střední Afriky, potřebují velmi specifické podmínky, které není snadné udržet," přiblížil vzácný druh expert na plazy Pavel Moucha, který stojí za zoologickou koncepcí expozice Jedovatá Afrika. "Jsme první zoo v Česku a na Slovensku, kde se tyto nádherné plazy povedlo rozmnožit," připomněl herpetolog.

Navzdory poněkud zlověstnému vzhledu nejsou ovšem zmije Nitscheiovy nijak agresivní a není známo mnoho případů, kdy by útočily na člověka nebo ho dokonce usmrtily.

Zmije Nitscheiovy jsou opravdovou raritou. V Evropě je z certifikovaných zoo v současnosti chová podle globální databáze ZIMS pouze Dvůr Králové, mimo ni pak pouze Dallas. Také mezi soukromníky jsou kvůli vysoké náročnosti chovány jen zřídka. Návštěvníci safari parku se v rámci jedinečné expozice Jedovatá Afrika mohou seznámit také se zmijí křovinnou, která je nížinným příbuzným zmijí Nitscheiových, několika druhy prudce jedovatých kober, kobříky, mambami či několika dalšími druhy zmijí.

Zmije Nitscheiovy jsou do značné míry potravními specialisty. "V přírodě jejich kořist tvoří především různé druhy ještěrů nebo žab a dalších obojživelníků," upřesnil Pavel Moucha. Zatímco v péči člověka přivyknou dospělí bez velkých potíží na náhradní krmení v podobě myší či malých potkanů, mladým je třeba nabízet pro rozkrmení to, co by přijímali v divočině. "Předkládáme jim drobné žabky. Krmení probíhá zatím dvakrát týdně," uvedl Pavel Moucha.

Mláďata na první pohled jakoby ani nepatřila k jemně zeleným dospělým zmijím s černými tečkami. "Hnědé zbarvení se žlutým koncem ocasu je obranné. Když se přiblíží nepřítel, malá zmije ocasem mrská a upoutá na něj pozornost. Predátor tak případně útočí tam, kde zranění nebude smrtelné," vysvětlil Pavel Moucha.

Zmije Nitscheiovy obývají v Safari Parku Dvůr Králové speciální chlazenou expozici v pavilonu Vodní světy. Teplotu mezi 16 a 20 stupni Celsia tam udržuje výkonná klimatizační jednotka. Ve vyšších teplotách by se náročným plazům nedařilo. Součástí chovného plánu bylo také vybudování zařízení pro odchov potravy pro případná mláďata, tedy drobných žabek. Ty přijímají i mláďata dalších chovaných chovaných hadů, liánovců kapských nebo bojg afrických.