Dvorský starosta Jarolím o parník obhájil mandát

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Lektoři dalšího vzdělávání 25 000 Kč

Lektoři dalšího vzdělávání Lektor dalšího vzdělávání - pracovní konzultant. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŘP sk. B podmínkou, bude zodpovědný v rámci projektu za zajištění výběru účastníků do projektu a komunikaci s nimi, připraví s účastníky individuální plány, řešení agendy projektu v území. Po celou dobu trvání projektu je k dispozici účastníkům projektu, bude jim poskytovat individuální personální a pracovní poradenství, krizovou intervenci a profesní poradenství. Má na starosti chod Poradenského centra(PC). Je k dispozici při nástupu do zaměstnání účastníkům a i zaměstnavatelům. Dále bude k dispozici po dobu 6 měsíců, jak každému zaměstnanci (účastníkovi projektu), tak zaměstnavateli pro zpětnou vazbu, poskytnutí podpory oběma subjektům pro co nejlepší zaučení zaměstnance, čímž se podpoří trvání pracovního poměru. Bude mít na starost také lektorskou činnost - osobnostní rozvoj, motivační aktivity s klienty.. Pracoviště: Rs semily, s.r.o., Tyršova, č.p. 457, 513 01 Semily. Informace: , .