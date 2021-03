Velké plátno promítá skupině šimpanzů čego ve Dvoře Králové živě jejich šimpanzí „sousedy“ z Brna. Jedinečný projekt má lidoopům zpestřit dny, kdy kvůli nucené uzávěře nemohou pozorovat návštěvníky. Přenos poběží až do konce března.

Fáben, Gina a Mary. Že vám ta jména přijdou neznámá? Jde o šimpanze, kteří se nově nastěhovali do dvorského pavilonu. Jenže v Podkrkonoší jsou jen díky jedinečnému projektu Safari Parku Dvůr Králové, Zoo Brno a společnosti Circus Brothers. Díky té se dvě skupiny mohou pozorovat živě, i když virtuálně. Přenos běží denně od 8 do 16 hodin. Celý projekt poběží dle plánu do konce března.