Ve Dvoře Králové nad Labem vznikne nová zubní ordinace. Město dá na její vybavení 2,5 milionu korun. V centru města v Revoluční ulici ji otevře Natalia Semenikhina. Ukrajinská zubařka žije v Česku od roku 2016 a dosud působila v jiné soukromé stomatologické ordinaci ve Dvoře Králové nad Labem. Chybějícího zubaře se naopak nadále nedaří sehnat v Žacléři, navzdory tomu, že město nabízí 1 milion korun, vybavenou ordinaci a třípokojový byt.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Prostředky na vybavení nové zubní ordinace ve Dvoře Králové nad Labem schválili zastupitelé. Podle smlouvy bude Natalia Semenikhina po dobu minimálně pěti let od otevření ordinace poskytovat stomatologickou péči především občanům Dvora Králové nad Labem a správního obvodu. Otevřít má do devíti měsíců od podpisu smlouvy.

„Půjde o dvě zubní ordinace v centru města v opraveném bytovém domě. Město zaplatí jednorázově 2,5 milionu na vybavení. Paní doktorka následně doloží, na co poskytnuté prostředky využila. Ve smlouvě se zavazuje, že bude po dobu pěti let od otevření ordinace poskytovat stomatologickou péči především občanům Dvora Králové nad Labem a správního obvodu,“ upřesnil starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

V současné době je ve Dvoře Králové nad Labem sedm ordinací, poskytujících základní ambulantní stomatologickou péči, protože hned dvě z ordinací v nedávné době svou činnost ukončily. „Zubaři jsou jednou z profesí, kterých je velký nedostatek. Ve Dvoře Králové vypadli v nedávné době dva zubaři a je to strašně vidět. Část města zubaře nemá a ostatní nenabírají. Bylo proto velmi důležité dalšího zubaře sehnat,“ uvedl Jarolím.

Město podpoří vznik ordinace, kterou otevře ukrajinská zubařka. „Natalia Semenikhina působí v Česku od roku 2016 a má uznanou aprobaci. Chce zůstat ve Dvoře Králové. Našla si vhodné prostory k tomu, aby mohla provozovat zubní ordinaci. Společnými silami zkusíme dvě ordinace zařídit tak, aby tam po dobu minimálně pět let podle smlouvy mohla působit,“ vysvětlil Jarolím.

Dvůr Králové nad Labem chce podpořit i další zdravotnické obory, které se potýkají s nedostatkem personálu. „Příkladem je Léčebna zrakových vad, kam by měly přijít tři nové ortoptistky. Ačkoliv nejde o městskou organizaci, máme o léčebnu velký zájem a chceme spolupracovat nad rámec povinností města,“ řekl starosta Dvora Králové.

Naopak v Žacléři se stále nedaří vyřešit problém s chybějícím zubařem. Nepomohla zatím ani pobídka ve formě milionu korun, bytu 3+1 o velikosti 100 metrů čtverečních a vybavené ordinace. V třítisícovém městě chybí zubař už tři roky. Je to velký problém, lidé musí dojíždět do Trutnova nebo vzdálenějších měst. „Nemáme žádného zubaře pro Žacléř, Lampertice, Bernartice, Královec. Zhruba 4500 lidí je tady bez zubaře a musí dojíždět,“ poukázal na problematickou situaci starosta Žacléře Aleš Vaníček.

Zubařské křeslo je osiřelé, rentgen nevyužitý, čekárna prázdná. Prostory jsou připravené, vymalované, mají nové podlahy, zařízený internet. Velký byt je nachystaný k nastěhování. Ačkoliv město Žacléř vytvořilo lukrativní podmínky pro příchod nového zubaře, nedaří se mu ho sehnat. „Nabízíme, co můžeme, ale stále nic. Nemůžeme nikoho sehnat. Problém zubařské péče pro Žacléř a okolí tak zůstává stejný, spíše se situace zhoršuje tím, jak běží čas,“ řekl Vaníček.

Nezabrala ani pobídka na milion korun, který by zubař mohl využít podle svého uvážení na náklady spojené s provozem ordinace. „Dotaci milion korun schválilo zastupitelstvo. Zubař by mohl použít tuto částku na dovybavení ordinace, čekárny, plat sestry nebo nájem. Jedinou naší podmínkou je podepsání smlouvy na pět let pro fungování v těchto prostorách,“ upřesnil starosta Žacléře.