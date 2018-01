Dvůr chce vyměnit chladící technologii na zimním stadionu

Dvůr Králové - Zimní stadion ve Dvoře Králové by se mohl do dvou let mohl dočkat nové chladící technologie.

dnes 15:09 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Radnice chce totiž podat žádost o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výměna technologie a navazující stavební práce mají vyjít na 35 milionů korun. „Spoluúčast města bude minimálně 40 procent z této ceny. Zastupitelé tak souhlasili také s dofinancováním dotace z rozpočtu města,“ sdělila Miroslava Kameníková, mluvčí královédvorské radnice. „Město zamýšlí v budoucnu žádat také o dotaci na rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ Strž,“ doplnila Kameníková.

Autor: Jaroslav Pich