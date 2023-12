„Dosud řada lidí ze Dvora Králové dojížděla za prací jinam, nyní mají příležitost pracovat ve svém městě,“ dodal evropský personální ředitel firmy Jan Kozák.

Starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím příchod nového investora ocenil. „V historii města se může jednat po dlouhých desetiletích o výrazný milník, kdy přichází významný zaměstnavatel, který nabízí čistou, ekologickou a vysoce profesionální práci.“

Firma si pronajala od majitele areálu jeden z objektů bývalé textilky Tiba a během letošního roku vybudovala moderní výrobní a laboratorní centrum. V říjnu tam začala vznikat první neviditelná rovnátka pro zákazníky z Evropy.

Do konce roku má v plánu umístit do Dvora Králové čtyři laboratorní linky. Během příštího roku chce jejich objem zdvojnásobit a areál dál rozšiřovat. „Objekt jsme přebudovali ve spolupráci s majitelem areálu. Investujeme nejen do výstavby, ale také do sofistikovaných technologií. Chceme městu pomoci a být jeho součástí,“ popsal strategii firmy ředitel EH Labs CZ.

„Jsem rád, že společná usilovná práce se naplnila, a královédvorské území získalo zcela jedinečnou příležitost pro další pozitivní kroky v budoucnosti. To, po čem občané volali, po nových příležitostech zaměstnání, je tady. Důvěra je základem pro spolupráci, kterou město potřebuje,“ uvedl místostarosta Dvora Králové nad Labem Jan Helbich.

Ve firmě EH Labs CZ momentálně pracují desítky zaměstnanců, v příštím roce se má jejich počet výrazně zvýšit. Podle evropského personálního ředitele Jana Kozáka na 300 až 500. „Plánujeme zaměstnat lidi jak do výroby, tak designéry, počítačové experty a další odborné pozice. Společnost počítá s tím, že ze všech zaměstnanců bude více jak 20% vysokoškoláků. Výrobní laboratoř je z velké části založená na automatizaci, robotizaci,“ upřesnil Jan Kozák.

Rovnátka předepisuje pacientovi ortodontista, který mu naskenuje ústní dutinu. Firma podle dat vypracuje design rovnátek, nastaví pozice pro správný tvar a zarovnání zubů v horní a spodní čelisti. Na 3D tiskárně vytiskne základní formy, na které se nanáší speciální tvarovací fólie. Každý produkt je tak originální. Ze Dvora Králové nad Labem pak míří k zákazníkům po celé Evropě.