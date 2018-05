Dvůr Králové nad Labem - Radnice znovu uvažuje o odkupu autobusového nádraží. Léta uvažovanou rekonstrukci terminálu ale dál brzdí majetkové záležitosti. Společnost Arriva, která areál vlastní, nemá o přestavbu zájem. Zároveň se však nebrání jednání o prodeji.

Dvůr Králové jedná o odkupu nádraží, chce ho přebudovat.Foto: archiv

„Prodej autobusového nádraží je jedním z předmětů momentálních jednání s městem. Jde o záměr, který ještě nemá konkrétní obrysy,“ potvrdil Deníku Milan Kovář, obchodní ředitel společnosti Arriva.



OPAKOVANÝ ZÁMĚR RADNICE

Radnice ve Dvoře Králové neutěšený stav autobusového nádraží vnímá dlouhodobě. O rekonstrukci se zastupitelé baví řadu let.



Pozemky pod nádražím chtěla odkoupit třeba v listopadu roku 2011. V září nadcházejícího roku měla dokonce začít nákladná rekonstrukce za 39 milionů korun.



Z rekonstrukce ale nakonec sešlo. Město totiž kvůli šibeničním termínům nestihlo zažádat o grant, který měl z drtivé většiny pomoci s financováním.



„Nasmlouvaný projektant by nestihl práci dokončit tak, abychom žádost o grant podali. Objevily se závažné technické problémy. Spolupráci jsme ukončili a projekt padá,“ uvedl v roce 2012 tehdejší místostarosta a současný zastupitel Jan Bém.



VÝHODNÝ KROK PRO VŠECHNY STRANY

Současný vlastník Arriva, nástupně někdejšího Osnada, královédvorské autobusové nádraží vlastní už od dob privatizace tehdejší ČSAD. „Vlastnictví dopravní infrastruktury není záměrem naší dopravní společnosti. Chceme být provozovatelem, nikoliv vlastníkem,“ dodal Milan Kovář.



„Za výhodných podmínek bychom chtěli autobusové nádraží odkoupit. Až pak se můžeme bavit, co s ním. Město i Arriva jsou nyní limitované tím, že nádraží vlastní soukromý subjekt,“ řekl starosta Dvora Králové Jan Jarolím. „Ideální by bylo, abychom nádraží stihli odkoupit ještě do doby, kdy jsou terminály dotované. Jednání jsou teď v začátcích, transakci by ovšem uvítal i Královéhradecký kraj,“ dodal Jarolím.



CHTĚJÍ ZPŘÍSTUPNIT I ŽELEZNICI

Po přestavbě nádraží lidé volají už léta. Modernější a důstojnější vstup do města by si Dvůr Králové rozhodně zasloužil.



Radnice nedávno přitom představila také záměr na přivedení železniční dopravy přímo do centra. Brněnští studenti vypracovali návrhy na vybudování společného dopravního terminálu pro železnici i autobusy. V tomto případě jde však o hudbu daleké budoucnosti. Náklady se totiž šplhají do výše stovek milionů korun.